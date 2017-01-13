Benzin ve motorine bir zam daha

Dolardaki hızlı yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

BENZİNE 14 KURUŞ, MOTORİNE 12 KURUŞ ZAM

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 14 kuruş, motorinde ise 12 kuruş zam beklendiğini duyurdu..

BENZİNİN LİTRESİ 5,44 LİRAYA YÜKSELECEK

Beklenen zammın ardından Ankara'da litre fiyatı 5,44 liraya, İstanbul'da 5,39 liraya, İzmir'de ise 5,41 liraya yükselecek..

MOTORİNİN LİTRESİ 4,73 LİRAYA YÜKSELECEK

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,73 liraya, İstanbul'da 4,68 liraya, İzmir'de 4,70 liraya çıkacak.