Beren Saat'e dansözlü sürpriz

Beren Saat'in 33. yaş kutlaması için Asmalımescit'te bir mekanda doğum günü organize eden Kenan Doğulu, eğlence için oryantal Didem'i de çağırdı. Gecede Didem hem kendisi oynadı hem de misafirleri oynattı.

Soho House’da yeni yaşını kutlayan Beren Saat’in doğum günü organizasyonunu eşi Kenan Doğulu üstlendi. Çiftin annelerinin de katıldığı kutlamaya dansöz çağrıldı. Kenan Doğulu’nun kardeşi Ozan Doğulu DJ kabininde çaldı, Oryantal Didem oynadı.

Birçok ünlü ismin de katıldığı doğum günü partisinde Kenan Doğulu şarkılarını eşi için söyledi. Kardeşi Ozan Doğulu’nun DJ kabinine geçtiği geceye oryantal Didem de katıldı.

Partinin sonunda ise eşi için otelin kral dairesini tutan şarkıcı, odanın her yerini beyaz güllerle kaplattı.