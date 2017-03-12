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BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN ÜNLÜ İSİMDEN HABER VAR

Bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü isimden haber var

Eskişehir'de Aleyna Tilki'ye aşık olduğunu söyleyen bir kişi tarafından bıçaklanan Emrah Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Eskişehir'de şarkıcı Aleyna Tilki'ye platonik aşık olduğunu söyleyen 33 yaşındaki Ersin Duman'ın bıçaklı saldırısı sonucu şoförü 36 yaşındaki Volkan Karaca ile birlikte yaralanan besteci, aranjör ve DJ Emrah Karaduman'ın tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor. Doktorlar, Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtti.

Olay, önceki gece Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezine programa çıkmak için Eskişehir'e gelen 31 yaşındaki DJ Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca kaldıkları otel girişinde genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin hayranı olduğunu belirten Ersin Duman'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve sırtından bıçaklanan Emrah Karaduman ile kolundan yaralanan şoförü Volkan Karaca kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü isimden haber var

GENEL DURUMU İYİ

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin dün Eskişehir'e gelerek hastanede ziyaret ettiği Emrah Karaduman'ın tedavisi ESOGÜ Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde, şoför Volkan Karaca'nın tedavisi ise aynı hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Servisi'nde sürüyor.

ESOGÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Erkasap, Emrah Karaduman'ın bugün de yoğun bakım servisinde tutulacağını, yarın yapacakları değerlendirme sonucunda Karaduman'ı servise alıp almayacaklarına karar vereceklerini söyledi.

Prof. Dr. Erkasap, Karaduman'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Tedaviye olumlu yanıt veriyor. Genel durumu iyi" dedi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü isimden haber var

ŞÜPHELİ, KISKANÇLIK YÜZÜNDEN BIÇAKLAMIŞ

Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan Enis Duman kısa sürede olayda kullandığı sustalı tabir edilen bıçakla polis tarafından yakalandı. İşsiz olan Duman, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Enis Duman ifadesinde genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye ilgisinin olduğunu, Aleyna Tilki'nin menajeri ve arkadaşı olan Emrah Karaduman'ın Eskişehir'e DJ'lik yapmaya geleceğini öğrendiği söyledi.

Ersin Duman, Emrah Karaduman'ı DJ olarak sahne alacağı eğlence merkezi ve hemen yanındaki otel girişinde beklemeye başladığını yanında taşıdığı sustalı bıçakla Karaduman'a ve yanındaki şoförü Karaca'ya saldırdığını anlattı.

Şarkıcı Aleyna Tilki'ye platonik aşık olduğunu söyleyen Enis Duman olayı, Emrah Karaduman'ın Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğunu düşünerek kıskançlık nedeniyle yaptığını söyledi.

DHA
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