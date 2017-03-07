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BİLL GATES HERKESİN MERAK ETTİĞİ O SORUYA YANIT VERDİ

Bill Gates herkesin merak ettiği o soruya yanıt verdi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Reddit'te kullanıcıların sorularını "yanıtladı. Gates Steve Jobs’dan kopya mı çektiniz, yoksa o mu sizden kopya çekti?" Sorusunun da cevabını verdi.

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Reddit'in 5. kez düzenlediği AMA (Ask Me Anything) etkinliğine konuk olan Bill Gates, teknoloji dünyasının merak ettiği sorulardan birinin cevabını verdi.

Gates, teknoloji dünyasında yıllardır tartışılan konu ile ilgili de konuştu. Gates, "Steve Jobs’dan kopya mı çektiniz, yoksa o mu sizden kopya çekti?" Sorusuna şu cevabı verdi:

"Kopya çekmek kavramı hem benim için hem de Steve Jobs için göreceli bir kavram. Çünkü ikimiz de Xerox'un çalışmasından faydalandık. Ben Charles Simonyi'yi, Steve Jobs ise Bob Belville'i işe aldı. Ancak ikimiz de telif hakkını çiğnemedik. Xerox sayesinde Mac ve Windows'a giden yol açıldı."

2011 yılında hayatını kaybeden Apple'ın kurucularından Steve Jobs, Microfost'u Apple'ı teklit etmekle suçlamıştı. 

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