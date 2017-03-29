Binlerce ilaç için toplama kararı alındı !

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) dünya ilaç endüstrisi için kritik bir karara imza attı. Jenerik ilaç araştırmalarında ve onay temininde, ucuz fiyat avantajı ile atak yapan, yerli-yabancı birçok şirketin belge aldığı Hindistanlı klinik firmalarına 'rüşvet ve usulsüzlük' suçlamaları gerekçesiyle yeni yaptırımlar getirdi.

Sabah gazetesinden Metin Can'ın haberine göre Avrupa İlaç Ajansı tarafından Hindistan'da ilaç firmalarının onay aldığı çok sayıda kliniğin son dört yıllık tüm ilaç ve onaylandırma çalışmaları geçersiz ilan edildi. Önceki gün alınan karar, 300'den fazla ilaca üretim onayı veren Hindistanlı dünyaca ünlü CRO Micro Therapeutic Research Labs'ı da kapsayınca sektör karıştı. EMA, bunun gibi Hindistan'daki 4 firmanın daha belgesini iptal etti. Toplamda 10 binden fazla ilacın piyasadan toplanması kararlaştırıldı. Kararın uluslarası firmaların yanı sıra Türk şirketlerini de zora sokma riski bulunuyor.

YERLİ ÜRETİMİ ETKİLİYOR

Hindistan'a yönelik yaptırımlar gözleri Türkiye'deki yerli ve yabancı firmaların üretimlerine çevirdi. Zira, Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkedeki jenerik ilaç belgelerinin yüzde 50'ye yakını Hindistan merkezi şirketlerden alınmış durumda. Kararla birlikte Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de aralarında kanserden diyabete ve kronik rahatsızlıklara kadar pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan binlerce ilacın piyasadan toplanabileceği belirtiliyor. Öte yandan Hindistan'dan jenerik ilaç onayı alan ülkelerin başında Türkiye'de de çok sayıda fabrika yatırımı bulunan Fransız ve Alman şirketleri yer alıyor. Türkiye ise sıralamada 18'inci sırada bulunuyor.



TÜRKİYE'DE YAPILABİLİR

Konuyla ilgili karar Sağlık Bakanlığı'nı da alarma geçirdi. SABAH'a konuşan kaynaklar konunun yakından takip edildiğini, önceliklerinin hasta mağduriyetine yol açmamak olacağını söyledi. Kararın uzun vadede Türkiye lehine avantajlarının da olacağını ifade eden bakanlık yetkilileri, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu "İthalden İmale Geçiş projesiyle Türkiye'nin klinik araştırmalarda dünyadaki payını artırmayı hedefliyor. Hindistan'dan boşalan pazarı Türk üniversiteleri ve şirketleri alabilir" dedi. Türk Eczacıları Birliği'nin iştiraki olarak faaliyet gösteren ve bu konuda belgelendirme yapan Novagenix de mağduriyetlerin giderilmesi için özel bir ekip oluşturulduğunu ve çalışma stratejisi hazırladığını duyurdu.



BON POUR L'ORIENT GİBİ

Alınan karar 1960'larda Hindistan üniversiteleri ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yaşanan diploma savaşlarını hatırlattı. O dönemde de bazı AB ülkeleri Hindistan'da, çoğunu da kendi kurdukları üniversitelerden mezun olanların diplomalarına "Bon Pour l'orient-Sadece Doğuda Geçerli" ibaresini basıyordu.