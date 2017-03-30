Brüksel'de referandum gerginliği

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oy verme işlemleri yoğun katılımla sürerken Belçika’nın başkenti Brüksel’de farklı siyasi görüşe sahip seçmenler arasında yaralanmayla sonuçlanan gerginlik yaşandı. Brüksel Başkonsolosluğu’na yaklaşık yüz metre mesafede Türk ve Kürt kökenli kişiler arasında yaşanan kavgada dört kişi yaralandı. Yaşanan olaylar üzerine Belçika güvenlik birimleri müdahale edip güvenlik önlemlerini artırdı.

Yerel saatle 17.00 civarında meydana gelen olayda Mehmet Kargılı yumruk ve tekme, Sultan Uğraş, Mahmut Yaşar ve Hasan Acar adlı kişiler ise aldıkları bıçak darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandılar. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Brüksel Başkonsolosluğu’nun bulunduğu bölgeden sorumlu Başkent Brüksel-Ixelles polis birimleri olayın referandumda ‘evet’i destekleyen seçmenlerle ‘hayır’ı destekleyenler arasında yaşandığı bilgisini verdi. Başkent Brüksel-Ixelles Polisi Sözcüsü Ilse Van De Keere, “Müdahale etmek durumunda kaldık çünkü olaylar yaşandı. Yaralılar var ve tedavi edilmeleri için götürüldüler. Soruşturma başlatıldı” dedi. Savcılık yetkilileri de olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Brüksel Büyükelçisi Hakan Olcay siyasi parti temsilcileriyle görüştü. Olaya ilişkin yapılan resmi açıklamada, AK Parti, CHP, MHP ve HDP temsilcilerinin gelişmelerden büyük üzüntü duyduğu ve yaralı vatandaşlara acil şifalar dilediği belirtildi. Yaralıların her birinin hastanede ziyaret edilmesi yönünde de ortak karar alındı.

Olayın duyulmasının ardından Brüksel Başkonsolosluğu’na yakın bir noktada Kürt kökenli gruplar polis kontrolü altında protesto eylemi düzenledi.

Brüksel Başkonsolosluğu’ndaki oy verme işlemlerinde güvenliğin sağlanması için büyük ölçüde özel güvenlik şirketlerinden yararlanılıyor. Belçika güvenlik birimleri de daha düşük yoğunluklu olmak üzere önlemlere destek veriyor. Kamu güvenliğini ve düzenini tehlikeye atacak bu tür olayların yaşanması, oy verme işlemlerini tehlikeye atma riski içeriyor.