Bülent Arınç, Melih Gökçek'e yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir programda çarpıcı bir iddiada bulundu. "Gezi döneminin ardından Bülent Arınç'ı Başbakan" yapacaklardı diyen Melih Gökçek, "Recep Tayyip Erdoğan Gezi olaylarında yurtdışından geldiği zaman düşürülmüş ve bitmiş olacaktı" dedi. Bülent Arınç ise Gökçek'in bu iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Arınç, "Melih Gökçek, uzun bir aradan sonra ahlak dışı bir yalana ve iftiraya başvurdu. Belli ki bir sıkıntısı var ve hedef şaşırtmak istiyor" dedi.

ÖNCE TWITTER'DA, SONRA CANLI YAYINDA

Gökçek'in söylediklerine Bülent Arınç Twitter hesabından yanıt verdi. Arınç yanıtında şu ifadeleri kullandı: "Melih Gökçek, uzun bir aradan sonra ahlak dışı bir yalana ve iftiraya başvurdu. Belli ki bir sıkıntısı var ve hedef şaşırtmak istiyor. Bir Hint Atasözünde denir ki: "Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir." Melih Gökçek'in hezeyanlarını bu açıdan değerlendirmek ve ciddiye almamak gerek. Artık siyasetin komedi unsuru olmuştur. Gülüp geçin... İ.Melih Gökçek "Devam edebildiğin kadar et" mantığını her sahada uygulayıp; yalana, iftiraya, çirkefliğe de devam edebildiği kadar ediyor. Ülkemizin; üç harfli belediye başkanının komikliklerinden ve üstündeki okların hedefini şaşırtma çabalarından daha önemli meseleleri var."

GÖKÇEK: "PARTİ İÇİNDEKİ FETÖ'CÜ MİLLETVEKİLLERİ HAZIRDI"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir TV programında çarpıcı bir iddiada bulundu. "İlk defa söylüyorum bunu, yarın da manşet olacak her yerde" diyen Gökçek, "Recep Tayyip Erdoğan Gezi olaylarında yurtdışından geldiği zaman düşürülmüş ve bitmiş olacaktı. Partinin içinde FETÖ'cü milletvekilleri hazırdı ve bir FETÖ'cünün lafıdır, Hüseyin Gülerce'nin bizzat kendisine söylenmiştir, "Bülent Arınç Başbakan olacaktı." O tarihte hazırlanmış ve bitmişti. Bülent Arınç, şimdi buna "evet" der, "hayır" der onu bilemem ama ben bundan yüzde yüz eminim. AK Parti iktidarına yeni bir şekil vereceklerdi. Bu uluslararası bir operasyon, Recep Tayyip Erdoğan'ı uzaklaştırma operasyonu" ifadelerini kullandı.