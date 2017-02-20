Bulut Öncü trafik kazasında öldü

Cinsel sağlık üzerine yaptığı çalışmalar ile bilinen LGBTİ üyesi Bulut Öncü, bindiği taksinin bu sabah Maltepe sahilde kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Öncü daha önce de 2012 yılındaki 1 Mayıs kutlamalarında polisle girdiği diyalogla gündeme gelmişti. Ankara'ki kutlamalarda polis kontrol noktasında üst aramasını kadın polislerin aramasını isteyen Öncü polislere zor anlar yaşatmıştı

Kaza, Maltepe Sahilyolu Piri Reis Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Cinsel sağlık üzerine yaptığı çalışmalar ile bilinen LGBTİ üyesi Bulut Öncü, bir toplantıya katılmak için bir süre önce İstanbul'a geldi.

TAKSİYLE TRENE GİDİYORDU

Burada işlerini halleden Öncü, tren ile Konya'ya gitmek üzere taksiye bindi. Yunus Emre Yavuz yönetimindeki taksi Kartal istikametine seyrederken zeminin ıslak olması nedeniyle kaydı.

TAKSİ TAKLA ATTI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi trafik ışıklarına ve yön levhalarına çarparak takla attı. Kazada, taksi sürücüsü Yavuz ve Bulut Öncü yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kartal Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ÖNCÜ, KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan LGBTİ üyesi Bulut Öncü tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sürücü Yunus Emre Yavuz'un ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öncü'nün arkadaşı Zübeyir Kavuk, kendisinin toplantıya katılmak için İstanbul'a geldiğini, dün akşam birlikte oturduklarını, bu sabah ise taksi ile kaza yaptığını öğrendiklerini söyledi.

CENAZE KONYA'DA DEFNEDİLECEK

Bulut Öncü'nün cenazesi Soğanlık'taki gasilhaneye götürüldü. Cenazenin Öncü'nün akınları tarafından alınarak defnedilmek üzere uçakla Konya'ya götürüleceği belirtildi.

1 MAYIS ALANINDA POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATMIŞTI

Cinsel sağlık üzerine yaptığı çalışmalar ile bilinen Öncü, 2012 yılında Ankara'da 1 Mayıs kutlamasında polislerle yaşanan diyalogla da gündeme gelmişti. Öncü, kontrol aramasında kendisini aramak isteyen erkek polislere tepki göstermiş, üst aramasının bir kadın polis tarafından yapılmasını istemişti. Öncünün bu isteği polisler tarafından reddedilmiş ama Öncü'yü ikna etmeleri kolay olmamıştı.