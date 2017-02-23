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BURSA’DA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Bursa’da faciadan dönüldü

Bursa'da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır 10 ayrı araca çarpıp durabildi.

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Bursa'da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır 10 ayrı araca çarpıp durabildi. Faciadan dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Tır şoförü Gürhan C. seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan tır Küçük Sanayi Sitesinde araçları önüne katarak 300 metre ilerledi. Tır ardından reklam panosuna ve tente direğine vurarak bir iş yerine daldı. Faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken Gürhan C. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa’da faciadan dönüldü

Bursa’da faciadan dönüldü

Bursa’da faciadan dönüldü

Bursa’da faciadan dönüldü

İHA
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