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CADDE ORTASINDA ÜNİVERSİTELİ KIZA TACİZ !

Cadde ortasında üniversiteli kıza taciz !

Bolu'da kentin en işlek caddesinde üniversiteli kız öğrenciye sözle tacizde bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

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Olay, İzzet Baysal Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. E.Ö. adlı kişi, iddiaya göre caddede yürüyen Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören kız öğrenciye sözle tacizde bulundu. Kızın E.Ö.'ye tepki göstermesi üzerine çevredekiler duruma müdahale etti. Esnaf ve çevrede bulunanlar tarafından yakalanan E.Ö., çağrılan polis ekiplerine tesilm edildi. E.Ö., karakola götürüldü.

Gözyaşlarına boğulan ve çevredeki kadınlar tarafından sakinleştirilen kız öğrenci, E.Ö.'den şikayetçi oldu. E.Ö.'nün, daha önce de caddede yürüyen kızlara sözle tacizde bulunduğu ve hakkında şikayette bulunulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
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