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ÇAĞDIŞI KAFANIN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Çağdışı kafanın sevinç çığlıkları

Endonezya'da şeriat kanunlarının hüküm sürdüğü Açe bölgesinde bir kadın, kırbaç cezasına çarptırılırken, etraftakiler yaşanan bu korkunç olayı cep telefonlarıyla kaydetti.

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Gazeteci Tarek Fatah’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerin Aralık 2015’e ait olduğu belirtildi.

Beyaz elbiseli talihsiz kadının acı içindeki haykırılışları, çevredekiler tarafından neşe içinde izlendi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberinde adı belirtilmeyen ‘celladın’ her darbesiyle kadın öne doğru eğilip, acısını dindirmek için elini sırtına götürüyor.

‘Celladın’ beşinci darbesinde ise suçu hakkında bilgi bulunmayan kadın bayılıyor. Akabinde sağlıkçı olduğu anlaşılan üç kişi müdahale edip talihsiz kadını götürüyor.

Endonezya’da geçen hafta da bir kadın evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiasıyla 26 kırbaç cezasına çarptırılmıştı. Benzer görüntüler, dünya medyasında büyük yankı uyandırmıştı.

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