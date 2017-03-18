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ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ YENİKAPI METRO İSTASYONU'NDA ANILDI

Çanakkale şehitleri Yenikapı Metro İstasyonu'nda anıldı

Çanakkale Savaşı'nda savaşan askerleri temsilen dönemin asker kıyafet ve teçhizatlarıyla kuşanan "kınalı kuzular", yolculara cephe yemeği olan hoşaf ve arpa ekmeği ikram ettiç

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Çanakkale Savaşı'nda savaşan askerleri temsilen dönemin asker kıyafeti ve teçhizatıyla kuşanan "kınalı kuzular", metronun Yenikapı İstasyonu'nda yolcularla buluştu. Yolculara cephedeki bir günlük yemeği temsilen hoşaf ve arpa ekmeği dağıtan temsili askerler, daha sonra metroya bindi. Burada Hacıosman yönüne giden yolculara, savaşı anlatan kısa bir oyun sahneleyerek, Çanakkale türküleri seslendirdi.

Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu, 102 yıl önce yaşanan tarihi olayı yeni nesillere anlatmak için metroda etkinlik düzenlediklerini belirterek, "18 Mart, ittifak kuvvetlerinin hem teknik hem de sayısal üstünlüğüne rağmen bir milletin manevi gücüyle var olma mücadelesi verdiği ve zafere ulaştığı bir gündür." dedi.

Yeni neslin 18 Mart'ı bir gün olarak anmakla yetinmemesi gerektiğini vurgulayan Kutlu, "Bugün de bu mücadele devam etmektedir. Çanakkale'yi işgal etmek isteyen o günün ittifak kuvvetleri yine sahnede. Yeni nesil bu ruhu çok iyi bilmelidir." diye konuştu.

Savaşta askerlerin içerisinde sadece su ve birkaç üzüm tanesi bulunan hoşaf ve arpa ekmeği yediğini hatırlatan Kutlu, o zor şartlarda var olma mücadelesi veren şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Metro İstanbul, Ünalan, Kirazlı ve Edirnekapı metro istasyonlarında da gün boyu yolculara hoşaf ve arpa ekmeği ikram edecek.

AA
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