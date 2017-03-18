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ÇANAKKALE'DE 35 GÖZALTI

Çanakkale'de 35 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle bugün kentte katılacağı etkinlikler öncesin35 kişi gözaltına alındı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle bugün katılacağı etkinlikler öncesi Çanakkale’de gözaltılar yaşandı. Aralarında HDP, SGDF, Öğrenci Kolektifi ve Halkevleri üyelerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alınarak Eceabat, Ezine, Yenice ve Gelibolu ilçe emniyetlerine götürüldü.

CHP Milletvekili Muharrem Erkek sosyal medyadan, “Faşist Hollanda, Nazi Almanya diyenler yarın (bugün) barışın ve kardeşliğin kenti Çanakkale’ye gelecekler. Sırf onlar geliyor diye kentimizde #Hayır diyenler gözaltına alınıyor. Bu baskıdır, zulümdür” dedi.

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