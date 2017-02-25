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CANAN HOCA EKMEK KONUSUNDA UYARDI

Canan Hoca ekmek konusunda uyardı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek tüketiminin terk edilmesi halinde pek çok hastalık riskinin azalacağını öne sürdü.

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İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Karadeniz 3. Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu.

Karatay, katıldığı söyleşinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekmek, bal ve pekmezden uzak durulması gerektiğini ileri sürdü.

Balın sıvı şeker olduğunu iddia eden Karatay, "Yüzde 60 fruktoz, yüzde 40 glikozdur. Bal da pekmez de sıvı şekerdir. Eğer kiloluysanız, tansiyon hastasıysanız ya da kalp hastasıysanız bilin ki şekerinizi çok çabuk fırlatır ve vücudunuzu yağlandırır. Onun için bizi sürekli tok tutacak, enerji verecek yiyecekleri tüketmemiz acıkmamızı önler." dedi.

Sık sık yemek tüketilmesi halinde çok çabuk acıkıldığına dikkati çeken Karatay, şöyle devam etti:

"Ekmek yersek acıkırız. Bal yersek acıkırız. O halde sağlıklı köy tereyağı, sağlıklı soğuk sıkım zeytinyağı yediğiniz zaman ya da yumurtayla beraber yendiği zaman sağladığı enerji, kömür enerjisine benzer ama ekmek yediğiniz zaman sağladığı enerji saman alevinin verdiği enerji gibidir. Çok çabuk söner ve çok çabuk acıkırsınız. Onun için 'Ben doyamıyorum' ya da 'Ben ekmek yemeden duramıyorum' oluyorsunuz. Bilin ki ekmeğin içindeki lektin (bitkisel kökenli protein) beyninizde morfin reseptörlerini uyarmıştır. Onun için morfinman gibi ekmek bağımlısınız."

"Ekmek tüketimi azaltılırsa hastalık riski de azalır"

Karatay, ekmek tüketiminin azaltılması halinde birçok hastalık riskinin de azalacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün unlu gıdalar kan şekeri olarak vücutta müdahale görür, karaciğerinizi yağlandırır ve hastalıkların temeli atılır. Siz sanmayın ki kepek ekmeği ayrı, buğday ekmeği ayrı. Vücut bunları şeker olarak algılıyor, bizim algılamamız önemli değil. Onun için bunlardan mümkün olduğunca uzak duracağız. Neden? Çünkü Türkiye'de en çok tükettiğimiz, en çok hastalıkların olduğu artık biliniyor. Altında da çok aşırı tükettiğimiz ekmekler, şekerler ve gazlı içecekler olduğu biliniyor. Ekmeği azaltırsak sadece kanser değil, bütün hastalıklar, kalp krizi, şeker hastalığı, özellikle kanser azalır." 

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