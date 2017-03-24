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CANLI YAYINDAKİ SEKSİ DANSI KANALI KAPATTIRDI

Canlı yayındaki seksi dansı kanalı kapattırdı

İnternet üzerinden canlı olarak yayın yapmayı sağlayan Twitch platformunda dans yayını yapan gennç kadının kanalı kapatıldı.

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İnternet üzerinden canlı olarak yayın yapmayı sağlayan Twitch platformunda yaptığı dans yayınları ile dikkat çeken yayıncı kanalını kaybetti.

Oyunseverlerin ağırlıklı olarak bulunduğu canlı yayın platformlarından biri olan Twitch'te yine bir kanal sessiz sedasız kapatıldı. Sebep ise kanalına olan ilgiyi artırmak için soyunan genç bir kadın. Oyunlara ilgisi olanlar bu platformun içerisinde bir şekilde yer almaya çalışıyor ve kişiler dikkat çekmek için çekiliş düzenleyebiliyor veya anlaşmalar yapabiliyor.

Twitch üzerinde ünlü biri olan STPeach kullanıcı adlı genç kızın yaptığı danslar başına dert oldu. STPEach önce ciddi bir uyarı aldı. Ardından soyunarak yaptığı dans nedeniyle Kasım ayında Twitch hesabı donduruldu. Şimdiyse Twitch, topluluğa zarar verdiği gerekçesiyle STPeach'in Twitch hesabını süresiz olarak kapattı.

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