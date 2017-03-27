Çavuşoğlu açıkladı ! Ruslar kimlikle gelebilecek

Referandum çalışmalarını Antalya'da sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konyaaltı'ndaki Uğur Koleji'nde Antalya'da yaşayan Rus vatandaşlarla biraraya geldi. Çavuşoğlu'na Rus çocukları pasta ikram etti. Bakan Çavuşoğlu, ikram edilen pastadan küçük bir parça alıp, diğerlerini çocuklara elleriyle yedirdi. Ziyarette Antalya Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı ile sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, Rus vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesi için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Rusya ile yaşanan uçak krizine gönderme yapan Çavuşoğlu, "Bu üzücü hadise olmadan önce pasaportsuz, kimlikle geliş-gidişleri sağlamak için epeyce görüşmelerimiz olmuştu. Şimdi ilişkilerimiz normalleştiğine göre, bu konuda da müzakerelere devam edebiliriz. Biz en azından Rusya vatandaşlarının pasaportu bile olmadan kimlikle gelebilmesi için görüşmelere başlayacağız. Bunun için havalimanında kimliklerinin okunabileceği cihazlar da kuruyoruz" dedi.

Referandum konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'de referandum üzerine kafa karıştırıcı propaganda yapanları da görüyoruz. Burada yaşayan Rus toplumuna da "16 Nisan'dan sonra bu iktidar zorla sizin dininizi değiştirecek, baskı yapacak ve zorla başınızı kapatacak" demişler. Bazı Rus kökenli vatandaşlarımız da bunu ciddiye alıp, partimize gelip "Gerçekten böyle birşey olacak mı" diye sormuşlar. Maalesef seçim kampanyalarında 2 tane oy alabilmek için gerçeğin dışına çıkanları, yalan söyleyenleri da görüyoruz" dedi.

Konuşmasında yer yer Rusça kelimelere yer veren Bakan Çavuşoğlu, İrina Balcı ile de Rusça sohbet etti. Ruslarla özçekim yapan Bakan Çavuşoğlu, ardından Konyaaltı'ndaki muhtarlarla bir araya geldi.

'EVET" STANDI AÇAN AK PARTİLİLERE SALDIRI İDDİASI

Diğer yandan, Bakan Çavuşoğlu'nun basın toplantısında bahsettiği başörtülü kadınlara saldırı iddiasıyla ilgili her iki tarafın birbirinden şikayetçi olması sonrasında iki taraf, darp edildikleri iddiaları üzerine sağlık kontrolünden geçirildi. Yenikapı Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan şikayetçi taraflar daha sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Antalya Ak Parti Kadın Kolları Başkanı avukat Esra Özkoç, Ak Parti Antalya teşkilatları olarak, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylaması için şehrin değişik bölgelerinde referandum durakları, stantlar kurduklarını hatırlattı. Özkoç, şöyle dedi:

"16 Nisan'da halk oylamasında "evet'in çıkması için çaba sarf ediyoruz. Bugün de bir referandum durağımızda görev yapan teşkilatımızdan arkadaşlarımıza bir saldırı gerçekleşmiş 2 kadın tarafından. Bu basit bir saldırı değil, hem kızlarımızdan birinin başındaki örtü çekilmek suretiyle hem de küfür ve hakaret edilmek suretiyle oradaki görevleri engellenilmeye çalışılmış. Ellerindeki broşürler yırtılmış, yüzlerine atılmış. Türbanlı arkadaşımızın türbanı yırtılmış ve başına bir darbe de almış. Bir de tokat yemiş. Sadece orada çalışan arkadaşlarımız değil aynı zamanda sayın Cumhurbaşkanımıza da bir kısım tehditler ve hakaretler yapmış saldırganlar. Biz bu işin sonuna kadar peşindeyiz, suçluların en ağır cezayı almaları için her türlü girişimde bulunacağız."

Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Bozdemir ise "evet" oylarının çoğunlukta olmasından dolayı tatsız bir olay yaşandığını belirterek, "Bu olayın yaşanmasında siyasi bir aktör var mıdır bilmiyoruz ama stanttaki arkadaşımıza saldırılıp, darp etmişlerdir. Bu ilk olay değil. Biz bunu saldırıyı kınıyoruz. Hala 21'inci yüzyılda insanların kılık ve kıyafetlerini eleştiren zihniyeti anlamadım ve anlayamıyorum" diye konuştu.