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CEM KÜÇÜK'TEN DOĞAN VE FIRAT'A SERT İFADELER

Cem Küçük'ten Doğan ve Fırat'a sert ifadeler

Hürriyet'in "Karargah Rahatsız" manşetine, Cumhuriyet'in "Genç Subaylar rahatsız" manşetine benzeten Cem Küçük, Aydın Doğan ve Hande Fırat'ı sert bir dille eleştirdi.

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Hem Aydın Doğan'a, hem haberde imzası olan Hande Fırat'a, hem Ertuğrul Özkök'e hem de Genelkurmay'daki haber kaynaklarına sert tepki gösteren Küçük, Doğan grubunu darbelerin üssü ilan etti.

"GENÇ SUBAYLAR RAHATSIZ MANŞETİNDEN FARKI YOK"

Haberin iç sayfadaki devamında "Karargah Rahatsız" başlığının kullanılmasını Cem Küçük, "Bu manşetle beraber Hande Fırat ve Hürriyet intihar etmiştir. Bunun 'Genç subaylar rahatsız' manşetinden hiç farkı yoktur" şeklinde değerlindirdi.

"HANDE FIRAT HESABINI VERECEKSİN"

"Aydın Doğan darbeci genlerini terk etmiyor. Bunlar postal sevicilikten vazgeçmez" iddiasında bulunan Cem Küçük, haberde imzası bulunan Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a da "Hande Fırat 15 Temmuz'daki tüm kredini bitirdin. Senin darbe karşıtlığın palavraymış. Bu manşetin hesabını vereceksin" diye seslendi...

FETÖ KADAR BÜYÜK TEHDİT AYDIN DOĞAN TİPİ DARBECİ KAFADIR

"Aydın Doğan medyası hala darbeciliğin üssüdür bu ülkede. Genleri darbeci bunların. Düzelmez bunlar" diyen Cem Küçük, "Bu ülke için FETÖ kadar büyük tehdit Aydın Doğan tipi darbeci kafadır. İşte bugünkü manşet bunun kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

İşte Küçük'ün o tweetleri:  

 

 

Cem Küçük 
 
@cemkucuk55

Hande Fırat 15 Temmuz'daki tüm kredini bitirdin. Senin darbe karşıtlığın palavraymış. Bu manşetin hesabını vereceksin.

10:56 - 25 Şubat 2017

 

 

 

Cem Küçük 
 
@cemkucuk55

Aydın Doğan medyası hala darbeciliğin üssüdür bu ülkede. Genleri darbeci bunların. Düzelmez bunlar.

10:57 - 25 Şubat 2017

 

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