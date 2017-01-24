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CENAZE TÖRENİNDE TUHAF OLAY

Cenaze töreninde tuhaf olay

Şanlıurfa'da trafik kazasında yaşamını yitiren polis memurunun cenaze töreninde ilginç bir olay yaşandı.

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Şanlıurfa'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenaze töreninde tabuta sarılıp "Abimi götürmeyin" diyen kadının polisin yakını olmadığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Recep Yanmaz için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bu sabah tören düzenlendi. Törene polis memurunun kardeşi Seyfi ile birlikte dayısı Mevlüt Erol, Şanlıurfa'daki kamu kurum ve kuruluş görevlileri ile birlikte mesai arkadaşları katıldı.

Cenaze töreninde tuhaf olay

Tabuta sarılıp gözyaşı dökmüştü

Kazada hayatını kaybeden polis memurunun cenaze töreninde akrabası olduğu söyleyen genç bir kadın, tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü. "Ağabeyimi götürmeyin" diyerek gözyaşı döken genç kadın, uzun süre tabutun başından ayrılmamış, polislerin yardımıyla tabutun başından uzaklaştırılmıştı. Sandalyeye oturtulan genç kadını sakinleştirmek için sağlık ekipleri de uzun süre mücadele etmişti.

Cenaze töreninde tuhaf olay

Bununla da yetinmeyen genç kadın, cenaze memleketine uğurlanırken aracın peşinden koşup tabuta dokunup yine ağlamıştı. Araca sarılan genç kadını yine görevli polis memurları uzaklaştırmıştı.

Kendisini Gözde ve polisin yakını olarak tanıtan genç kadının aslında polisin yakını olmadığı ve Kahramanmaraş'ta yaşayan Kevser Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden polisin yakınları ise kadını tanımadıklarını ve herhangi bir akrabalıklarının bulunmadığını belirtti.

İHA
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