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CENAZEDE ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY ! HERKES DONDU KALDI

Cenazede şaşkına çeviren olay ! Herkes dondu kaldı

Hindistan'da öldü sanılan 17 yaşındaki genç cenazede ayaklandı.

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Hindistan’da korkudan dudakları uçuklatan bir olay yaşandı. 17 yaşındaki bir genç kendi cenazesinde ayaklandı.

Mumbai’nin güneyindeki Managundi köyünde bir ay önce sokak köpeği tarafından ısırılan Kumar Marewad, yüksek ateş sonucu hastaneye kaldırıldı. Doktorların meningoensefalit olmasından şüphelendiği Marewad, yaşam destek ünitesine bağlandı. Çocuklarının solunum cihazından çıkarılması halinde yaşam şansının çok düşük olduğunu öğrenen aile, daha fazla acı çekmemesi için Marawad’ı yaşam destek ünitesinden çıkarma ve eve götürme kararı aldı.

NEFES ALMADI

Huffington Post India’nın haberine göre, aile eve vardığında, Marewad’dan nefes alma, hareket etme benzeri bir yaşam sinyali almadı. Marewad’ın ailesi bunun üzerine, oğullarını son yolculuğuna uğurlamak için cenaze töreni düzenleme kararı aldı.

CENAZEDE ANİDEN CANLANDI

Fakat, ne olduysa bundan sonra oldu. Marewad, cenaze töreninin yapılacağı yere gidiş yolunda aniden ‘canlandı’. Cenaze katılımcıları hayretler içinde donup kalırken, Marewad müdahale için çabucak hastaneye kaldırıldı.

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