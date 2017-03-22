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CHP'Lİ BAŞKAN 'HAYIR' OTOBÜSÜNDEN 'EVET' DEYİNCE OLAN OLDU

CHP'li Başkan 'Hayır' otobüsünden 'Evet' deyince olan oldu

CHP milletvekillerinin Akçakoca meydanında yaptığı ’Hayır’ mitinginde, İlçe Başkanı Turan Güler’in konuşma sırasında "Böyle güzel bir gün ’Evet’in habercisidir’" deyince ortalık bir anda buz kesti.

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde CHP’li milletvekilleri ve il teşkilatının yaptıkları ’Hayır’ mitingi dinleyenleri şaşırttı. ’Hayır’ sloganlarını atılan otobüs üzerinde milletvekillerinin yapacağı konuşma öncesinde bir sunum yapan Başkan Güler’in dili sürçünce, kendisinin yaptığı gafı temizlemek program sunucusunu da bir hayli zorladı. Konuşması sırasında mitingi izlemeye gelen kalabalığa seslenen CHP İlçe Balkanı Turan Güler, "Böyle güzel bir günde, güneşli bir günde bakınız Allah bile bizimle beraber. Bu nedir biliyor musunuz. Bu ’Evet’in habercisidir" dedi.

Alay konusu oldu

İlçe Başkanı Güler, yaptığı gafı anında fark edince gülerek ’hayırın habercisi’ şeklinde konuşmasını düzeltmeye çalıştı. Başkan Güler’in konuşmasının ardından miting programının sunucusu da Güler’in dil sürçmesini düzeltmek için bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Başkan Güler’in otobüs üzerinde yaptığı coşkulu konuşmada yaptığı gaf, miting sonrasında hem CHP hem de diğer partiler arasında alay konusu oldu. ’Evet’ yanlılarıysa Turan Güler’in yaptığı gafı, "Allah konuşturdu" diye yorumladı.

 

İHA
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