CIA arşivinden ABD işkenceleri çıktı

Sputnik'in New York Times'tan (NYT) aktardığı habere göre, CIA'ye ait belgelerde özellikle El Kaide ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle 2002 yılında tutuklanan ve CIA'in Tayland'daki sorgu üssünde işkence gören Suudi Arabistan vatandaşı Ebu Zubeyde’yle ilgili rapor ön plana çıktı.

İşkenceye uğrayan Suudi Arabistan vatandaşının 2001 yılında Afganistan'daki ABD operasyonu başlamadan önce El Kaide liderlerinin ülkeden kaçmasına yardımcı olmakla suçlandığı belirtilen raporda, "Ebu Zubeyde, tabuta benzer bir kapalı kutunun içinde sorgulandı. Zanlıya bu kutu içerisinde 'su işkencesi' olarak bilinen boğma tekniği uygulandı" ifadelerine yer verildi.

Dünyanın farklı ülkelerinde, 2002 yılında gizli sorgu üsleri açmaya başlayan CIA, aynı dönemde ileri sorgulama teknikleri programını başlatmıştı. Ancak 2006 yılında ABD Yüksek Mahkemesi'nin programın sorgu yöntemleriyle ilgili aldığı olumsuz kararın ardından söz konusu üslerin kapatılması yönünde adım atılmıştı.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi tarafından Aralık 2014'te yayımlanan 500 sayfalık CIA işkence raporu kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuş, istihbarat teşkilatı kullandığı işkence yöntemleri sebebiyle ciddi tepki toplamıştı.

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