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CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI TAHLİYE EDİLİNCE...

Cinsel istismar sanığı tahliye edilince...

Bolu'da cinsel istismarda bulunan kişi tahliye edilince, cinsel istismar mağdurları böyle ağladılar.

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Bolu'da, 51 yaşındaki Abdullah Ç., komşularının kızları 24 yaşındaki Z.K. ve 13 yaşındaki R.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi. Kararı duyan Z.K. ve R.K. gözlaşlarını tutamazken yakınları onları teselli etti.

Abdullah Ç., karşı apartmanda oturan komşusunun zihinsel engelli kızı Z.K.'ya iddiaya göre geçen Şubat ve Ağustos aylarında cinsel istismarda bulundu. Olayın ortaya çıkması üzerine aynı sokakta oturan R.K. da Abdullah Ç'nin kendisine 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. İki ailenin şikayeti üzerine tutuklanan Abdullah Ç.'nin, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Çocuğun cinsel istismarı', "Cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 46 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık hakim karşısına çıkarken, mağdurlar Z.K. ve R.K. ile aileleri de hazır bulundu.

Duruşmada Z.K.'nin kendisini savunabilecek durumda olduğu ve olayların sonuçlarını algılayacak zekaya sahip olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Z.K., sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. R.K. da sosyal hizmet uzmanı eşliğinde verdiği ifadesinde, "Beni 2 kez eliyle taciz etti. Bir keresinde de öpücük gönderdi. Bu yaptıklarının masum olmadığını düşündüm. Şikayetçiyim, sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Abdullah Ç. ise savunmasında, "Söylenenlerin hepsi iftiradır. İkisi de bana iftira atıyor. Benim böyle bir şey yapmama ne gerek var? Tahliyemi istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti suçun vasıf değiştirme olasılığı ve 6.5 aylık tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelenirken, kararın ardından gözyaşlarına boğulan R.K. ve Z.K.'yı aileleri teselli etti. R.K.'nın babası kızına, "Ağlama kızım, daha yargılama bitmedi" dedi.

DHA
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