Çocuğuna antibiyotik yerine öyle bir şey içirdi ki...

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde anne E.S., hastalanan oğlu 4 yaşındaki S.S.'ye antibiyotik yerine yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. E.S., hastalanan oğlu S.S.'ye antibiyotik vermek istedi. Ancak E.S. ilaçları karıştırarak S.S.'ye yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.