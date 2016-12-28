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ÇOCUĞUNA ANTİBİYOTİK YERİNE ÖYLE BİR ŞEY İÇİRDİ Kİ...

Çocuğuna antibiyotik yerine öyle bir şey içirdi ki...

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir anne, çocuğuna yanlışlıkla böcek ilacı içirdi.

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Edirne'nin Keşan İlçesi'nde anne E.S., hastalanan oğlu 4 yaşındaki S.S.'ye antibiyotik yerine yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. E.S., hastalanan oğlu S.S.'ye antibiyotik vermek istedi. Ancak E.S. ilaçları karıştırarak S.S.'ye yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA
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