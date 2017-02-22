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DARBE İDDİANAMESİNDEN: PKK'NIN HABERİ VARDI

Darbe iddianamesinden: PKK'nın haberi vardı

Siirt'te darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK ile FETÖ'nün ortak hareket ettiği belirtildi.

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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu ve Eruh 2. Komando  Tabur Komutanı Yarbay İsmet Cehreli ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Necati Metin'in de aralarında bulunduğu 120'si tutuklu 320 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Siirt Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün ilişkisi ile PKK'lı teröristlerin günler öncesinden darbe girişiminden haberdar olduğu gizli tanık ifadesiyle ortaya çıktı.

İddianamede, 15 Temmuz saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Polis Merkezi  ve Doğukışla Askeri Tesislerine PKK mensupları tarafından eş zamanlı yapılan roketatarlı saldırı üzerine il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü, 3. Komando Tugay  Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığının koordineli olarak ortak operasyon başlattığı belirtildi.

Valilikçe saat 18.00'den itibaren il merkezinde kısmi olarak sokağa  çıkma yasağı ilan edildiği anımsatılan iddianamede,15 Temmuz akşamı başlayan  darbe girişiminin televizyon ve sosyal medyadan öğrenilmesi üzerine benzer  saldırıların Siirt'te de olma ihtimaline karşın Siirt İl Emniyet Müdürlüğü  personeli kullanılarak valilik ve il emniyet müdürlüğü girişlerinde önlemler  alındığı, söz konusu yerlerin araç girişlerine kapatılarak en üst seviyede  güvenlik önlemleri alındığı vurgulandı.

Operasyona katılma bahanesiyle zırhlı araçları Siirt'e gönderildi 

İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile PKK terör unsurlarına karşı ortak  operasyon görevi yürüten 3. Komando Tugayına bağlı olan ve Şeyh Türki Tepe ile su  deposunda kobra tipi araçlarda görevli bulunan askeri personelin, "Tugaydan emir  geldiğini" söyleyerek görev yerlerini terk edip tugaya döndüğü anlatılan  iddianamede, Kurmay Yarbay İsmet Çehreli'nin tabur komutanı olduğu Eruh'taki 2.  Komando Taburunun da il merkezinde terörist unsurlara yönelik operasyona katılma  bahanesi adı altında zırhlı araçları Siirt'e gönderdiği bildirildi.

"Darbe yapılacağını söylediler"

İddianamede, sanıklardan gizli tanık "Çoban Yıldızı"nın ifadeleri  detaylı yer aldı. Söz konusu gizli tanık 14 Temmuz günü Pervari ilçesinde yaylada  hayvan otlatırken yanına PKK'lı iki teröristin geldiğini belirtti.

Teröristlerin, kendisine şehir merkezinden gelip gelmediğini sorduğunu aktaran gizli tanık ifadesinde şunları kaydetti:

"Geldiğimi söyledim. Siirt'te bir gelişme olup olmadığını sorunca her  şeyin normal olduğunu söyledim. Televizyon izleyip izlemediğimi,  Cumhurbaşkanımızın televizyona çıkıp çıkmadığını ve konuşup konuşmadığını  sordular. Sonrasında, iki gün sonra televizyonları izlememi, iki gün sonra  ülkenin karışacağını ve Cumhurbaşkanı ile Başbakanın öldürüleceğini ve ülkede darbe yapılacağını söylediler."

"Gerçek durumu kamufle etme amacı taşıdığını göstermiştir"

Çoban Yıldızı'nın, daha sonra yakalanan teröristlerden Sinan kod adlı  PKK'lı teröristi teşhis ettiği vurgulanan iddianamede, şöyle denildi:

"Bu durum FETÖ ile PKK arasında irtibat bulunduğunu, PKK üyelerinin  FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsünden önceden haberdar  olduklarını, darbe teşebbüsünden bir gün önce PKK mensuplarınca il merkezinde  gerçekleştirilen saldırıların, gerçekte darbe teşebbüsü için hazırlık ve intikal  gerçekleştiren askeri birliklerin bu çalışmaları terör saldırıları sebebiyle  gerçekleştirdiği algısı yaratarak gerçek durumu kamufle etme amacı taşıdığını  göstermiştir."

Vatandaş darbecilere karşı koydu

Darbe girişimi gecesi saat 00.10 sıralarında tugay komutanlığına bağlı  6 kobra ve 16 kirpiyle çok sayıda askeri personelin valilik önüne intikal ettiği  ve destek olarak İl Jandarma Komutanlığından kobra ve kirpi araçları intikal  ettiğine değinilen iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Valilik girişinin bariyer ve araçlarla kapatılmış olması, çok sayıda  vatandaşın valilik önünde bulunuyor olması nedeniyle giriş yapamamışlardır.  Valilik önündeki vatandaşlar bu girişim üzerine askere tepki göstermiş, askeri  araçların önlerine geçerek kendilerini bu işgal girişimine siper etmişler,  müştekiler Sabahattin ve Ceylan, kendilerine ait olan 56 AV 686 plakalı Ford  Connect ve 56 AK 140 plakalı otomobili siper olarak valilik girişine cadde  üzerine bırakmışlardır. Valilik önünde bulunan emniyet personeli tarafından  askeri birliğe geliş sebepleri sorulduğunda 'yolun açılması gerektiği, bunun  büyük bir darbe olduğu, yol açılmadığı takdirde zor kullanacaklarını'  söylemişlerdir."

Bunun üzerine vatandaşlar ile askerler arasında itiş kakış yaşandığı  aktarılan iddianamede, "Kobra tipi araçlarla vatandaşlara ait araçlara çarpıp yol  kenarlarına itilmiş, araçların önünde bulunan vatandaşların üzerine kobra tipi  araçlar sürülmüş, bu şekilde valilik binası önüne kadar girilmiştir. Halkın  tepkisinin artarak devam etmesi üzerine kobra araçlardan ağır silahlar  kullanılarak havaya doğru yoğun şekilde ateş açılmıştır." denildi.

İddianamede, 320 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan  kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan  kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından  cezalandırılması talep edildi.

AA
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