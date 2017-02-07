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DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Depreme canlı yayında yakalandılar

Çanakkale'de bu sabah meydana gelen deprem canlı yayına yansıdı.

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Çanakkale'de Ayvacık ilçesinde sabah 05.24'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi. Sabah saatlerinde yaşanan iki artçı sarsıntı İrfan Değirmenci'nin sunduğu Kanal D Sabah Haberleri'ne canlı olarak yansıdı.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

İki gündür devam eden depremler yüzünden evlerine giremeyen binlerce Çanakkalelinin endişeli bekleyişi sürüyor. Bu sabah saatlerinde bölgede meydana gelen depremler korkuyu daha da arttırdı.

PANİĞE KAPILIP AĞLAMAYA BAŞLADI

O depremlerden biri İrfan Değirmenci'nin sunduğu Kanal D Sabah Haberleri'ne canlı olarak yansıdı. CNNTürk muhabiri Fulya Öztürk'ün çadır kentte depremzede bir kadınla röportajı sırasında yaşanan sarsıntıyla vatandaşlar bir anda yerlerinden fırlayarak sağa sola kaçıştılar. Paniğe kapılıp yayında ağlamaya başlayan yaşlı kadını ise muhabir sakinleştirmeye çalıştı.

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