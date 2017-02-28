Doğan Grubu'nun hisslerinde düşüş sürüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Hürriyet'te yayınlanan habere tepki göstermesi sonrası Doğan Holding hisselerindeki kayıp yüzde 12'ye ulaştı, Hürriyet'in kaybı yüzde 10'u buldu.

Reuters'a konuşan bir hisse analisti, yatırımcıların hükümetle Doğan Grubu arasında sıkıntı olabilir diye düşündüğünü ifade ederek, "Dün hükümet tarafından gelen açıklamalar baskı yarattı. En son Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrasında satışlar hızlandı" dedi.