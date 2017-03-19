Doktorlara sosyal medya uyarısı

Türk Tabipleri Birliği, doktor ve sağlık kuruluşlarının internet üzerinden yaptıkları ve hasta mahremiyetini ihlal eden paylaşımlarla ilgili bir kılavuz hazırladı. Kurallara uymayan hekimler 6 aya kadar meslekten men cezası alabilecek.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre son dönemlerde hastanelerin acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde çekilen video ve görüntülerin sosyal medyada paylaşması, sağlık kuruluşlarının sosyal medya üzerinden reklam yapmasıyla ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından bir kılavuz hazırladı. Hekim ile sağlık kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamlardaki paylaşımlarına ilişkin 22 maddenin yer aldığı kılavuz İzmir Tabip Odası’nın sitesinden duyuruldu.



Kılavuzda yer alan maddelerde hekim ve sağlık kuruluşlarının hasta mahremiyetini ihlal eden paylaşımlarda bulunmamaları, tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmaması istendi. Kılavuzda yer alan kuralları ihlal edenler hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılacağı belirtildi.



HASTA ONAYI OLSA BİLE YANLIŞ

Kılavuzun kendilerine gelen şikayetler üzerine hazırlandığını söyleyen TTB Genel Sekreteri Doktor Mehmet Sezai Berber, “Bu kılavuzdaki kuralları çiğneyen hekimlere sırasıyla uyarı, para ve 15 gün ila 6 ay arasında meslekten süreli men etme cezası verilecek” dedi. Berber ayrıca hastanın onayı olduğu durumda bile reklam malzemesi haline getirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Hazırlanan kılavuza göre hastaların tedavi öncesi ve/veya sonrasına ait bu gibi görüntülerinin paylaşılması yasak.



İŞTE O KURALLARDAN BAZILARI

- Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yer verilemez. Verilen bilginin kaynağı ve son güncelleme tarihi belirtilmelidir.



- Hastaların sır kapsamındaki bilgileri hiçbir biçimde paylaşılamaz.



- Hastaların tedavi öncesi ve/veya sonrasına ait görüntülerine ya da ifadelerine hiçbir şekilde yer verilemez.



- Sağlık çalışanlarının, tedavi öncesi, sırası ve sonrasında hasta ve hasta yakınlarıyla görüntülerine yer verilemez.



- Mesleki birlikler ve dernekler, bilimsel dergiler ile diğer mesleki kuruluşlara ait sitelere yönelik olanlar dışında yönlendirici link verilemez.



- İnternet ortamında hasta bizzat muayene edilmeden, yöneltilen soruların yanıtlanması suretiyle tedavi önerilerinde bulunulamaz.