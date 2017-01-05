Dünya çapındaki tesisler Antalyaspor’a devredildi

Antalyaspor’a dünya çapında bir kamp tesisi hediye ettiklerini belirten Başkan Türel, tüm Antalyalıları 7 Ocak’ta bayram havasında geçecek açılış törenine davet etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin “Antalyaspor’a en iyisi yakışır” diyerek Döşemealtı’nda inşa ettiği Antalyaspor Tesisleri, basın huzurunda eş zamanlı imzalanan protokollerle Büyükşehir Belediyesi’nden Antalyaspor Kulübü Derneği’ne, dernek tarafından da Antalyaspor Kulübü’ne devredildi. Antalyaspor’un yeni tesislerinde düzenlenen basın toplantısı ve devir törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Uluğkay, Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Tanır, Antalyasporlu yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

TAHRİKLERE KAPILMAYALIM

Sözlerinin başında yılbaşı gecesi İstanbul’daki hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet ve ailelerine baş sağlığı dileklerini ileterek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şöyle konuştu: “Bunlar Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen dışarıdaki ve içerideki hainlerin planlamış olduğu saldırılardır. Bu şekilde milletimizin arasına fitne sokmaya, tahrik etmeye, milletimizi devletimizi zayıf göstermeye ve bir kaos meydana getirerek 15 Temmuz’da yapamadıklarını yapmaya çalışıyorlar. Fakat bizim çok yüce bir milletimiz var. Bu büyük millet 15 Temmuz’da canını ortaya koyarak bozduğu oyunu bozmaya devam edecektir. Şüphe yok ki çok iyi planlanmış, insanlık dışı, hiç kimsenin kabul edemeyeceği türden olaylar yaşamaktayız. İstanbul’da bir gece kulübüne saldıranlar yarın Allah korusun bir camiye, bir Cemevi’ne saldırabilirler. Buna rağmen bir oyuna gelmek tahriklere kapılmak fevkalade yanlıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin iradesinin sarsılmayacağını hep birlikte göstermek durumundayız” dedi.

15 TEMMUZ HATIRASI

15 Temmuz gecesiyle ilgili bir hatırasını da paylaşan Türel, “15 Temmuz’da Boğaz

Köprüsünde tanklar yerini alıyor, helikopterlerden bu milletin vergileriyle alınmış silahlarla halka kurşun sıkılıyor iken, ben hala tam o saatlerde; 23.00 civarında, ‘Acaba ertesi gün yani 16 Temmuz’da Antalya Spor Tesisleri’ni Sayın Cumhurbaşkanımız incelemeye gelecekti, bir ihtimal gelir mi?’ diye bu tesislerde incelemede bulunuyordum. Hainler bu ülkede darbe yapmaya çalışıyor iken onlara verilebilecek en güzel cevabın gayretlerimiz ve yatırımlarımız olduğunun bir şekilde izahını yapmamız gerekiyor. İşte hainler görev yapıyorken biz görev başındaydık. Biz bu tesisleri Antalyaspor’a nasıl kazandırırız diye düşünüyorduk” şeklinde konuştu.

BU ESER GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİYOR

“Acı ne kadar büyük olursa olsun terörün normal hayatımızı kesintiye uğratmasına, ümitsizliğe, korkuya müsaade edemeyiz” diyen Başkan Türel, şöyle konuştu: “Çünkü hayatın normal akışını değiştirmeye yönelik girişimlerimiz maalesef terörün değirmenine şu taşır. Terörle mücadeleye rağmen işte Türkiye kalkınmaya, gelişmeye devam ediyor. Aynı şekilde Antalya’mızda her hafta farklı bir yerde ya bir temel atma ya bir açılış törenindeyiz. İşte bu tesisler de bu inancımızın sadece sözden ibaret kalmadığının en güzel ispatlarından bir tanesidir. Gelecek nesillere gururla bırakacağımız bu eser bugün bizim burada gücümüzü, bu millete olan güvenimizi ve inancımızı göstermektedir.”

HAZIR PROJEYİ YAPAMADILAR

Proje çalışmalarına ilk başkanlık döneminde başladığını kaydeden Başkan Türel, şunları anlattı: “Projemizle ilgili hazırlıklarımızı yapıyorken arkadaşlarımıza dünyadaki en iyi tesislerden daha da iyisini Antalya’da yapacağız demiştim. İngiltere, Fransa milli takımının kamp tesislerini gezdik, inceledik. Daha iyisini projelendirdik. Ancak ilk dönemimiz alan tahsisi çalışmaları ve projenin tamamlanmasına ancak yetti. 2009’da görevi devir ettiğimizde proje ve alan tahsisi hazırdı. Bıraktığımız yerden devam edilir diye düşünüyordum ama maalesef sukutu hayale uğradık. Ama Allah nasip etti, 5 sene sonra yeniden göreve geldiğimizde ‘Nerede kalmıştık Antalya’m’ diyerek işe başladık. Bir baktık ki Antalyaspor projemizle ilgili herhangi bir adım atılmadığı için tesislerle ilgili alan tahsisi uçup gitmiş. Biz yeniden yola koyulduk. Burası 250 dönümlük bir alan. 135 dönümünde Antalyaspor tesislerini planladık. 16 dönümü de Döşemealtı Belediyemizin katkılarıyla sorunlu alan olarak çözümlendi. Böylelikle alan tahsisi ile ilgili meseleleri yeniden çözümleyerek yola çıkabilir hale geldik. 15 Eylül 2014’te Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Antalyaspor Kulübü Derneğimiz ile protokol imzalayarak, bu tesislerin yapımı hususundaki bir başlangıca imza attık. O gün de söylemiştim. Belki de nikah masasında attığım imza kadar heyecanlıyım demiştim. İşte o heyecan halen devam ediyor. İşte o evliliğin meyvelerini topluyoruz. Nasıl çocuklarımız evliliklerin meyvesi ise Antalyaspor’la attığımız o protokoldeki imzanın meyvesi de bu tesislerdir.”

DARBE AÇILIŞI ERTELEDİ

Bürokratik engelleri aşmak için o dönemde ciddi gayretler sarf ettiklerini aktaran Türel, projenin önündeki engellerin aşılmasına en büyük katkıyı o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığını söyledi. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle 16 Temmuz’da bir ön açılış planladıklarını hatırlatan Başkan Türel, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi nedeniyle bu açılışın maalesef gerçekleşemediğini belirtti. “Her şerde bir hayır vardır” diyen Türel, “Aradan geçen süreçte bu tesisleri yatak çarşafından yastık kılıfına, masasından sandalyesine kadar eksiksiz bir şekilde Antalyaspor’a teslim ettik, bu süreyi böyle değerlendirdik. Tefrişatı ile birlikte tamamen eksiksiz, dünya çapında bir kamp tesisini Antalyaspor’a hediye ediyoruz. O şer de böyle bir hayra vesile oldu” ifadesini kullandı.

BİR OLURSAK BAŞARIRIZ

Projeye destek veren herkese teşekkür eden Başkan Menderes Türel, “Bu hizmetler kolay olmuyor bunlar Antalya'nın birliği ve bütünlüğü sayesinde oluyor. Menderes Türel’in gayretleri bir yere kadardır. Camia olarak, şirketimiz, derneğimiz, vakfımız, yönetim kurulumuz, basınımız, Cumartesi günü inşallah bütün taraftarlarımız ve hemşerilerimizle ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bütün Türkiye'ye ve dünyaya göstereceğiz. Bütün bu hizmetlerin başarılmasının arkasında yatan gerçek bu birlik ve beraberliktir. Bunu sağladığımız takdirde Antalya olarak başarmaya devam edebiliriz ama aramıza nifak sokmak isteyen çok. Tuzaklar kurmak isteyenler çok. Bunların oyununa gelirsek, bırakın böyle tesisleri, evimizde bile huzurla uyuyamaz hale geliriz. O yüzden bu milletin birliğine bütünlüğüne, Antalya’mızın geleceğine dinamit koymak isteyenlere hep birlikte dur demeliyiz.”

ESKİ TESİSLER ALT YAPIYA HİZMET VERECEK

26 Mayıs 2015’te temeli atılan tesisi söz verdikleri gibi 450 günde tamamladıklarını kaydeden Türel, “Burası profesyonel futbol takımımızın ağırlıklı olarak çalışacağı kamp tesisi olacak. Eski Antalyaspor Tesislerimiz de şehre yakın olduğu için yine alt yapımızın emrinde olacak” dedi.

SIRADA ANTALYASPOR KOLEJİ VAR

Antalyaspor ile ilgili hayallerinin bitmediğini ve bitmeyeceğini vurgulayan Başkan Türel, şunları aktardı: “Bu hayallerimizden sadece bir tanesini bugün burada gerçekleştiriyoruz. Bizim hayallerimizin içinde Antalyaspor Koleji var. Hemen arka tarafta Antalyaspor Koleji için 100 dönümlük arazi tahsisimizi tamamladık. Spor kolejlerinin dünyadaki en başarılı örneklerini yerinde gidip görüyoruz. Birkaç ay önce Barcelona Koleji’ni Arda ile birlikte ziyaret ettim. Şimdi Amerika ve Rusya’daki örneklerini göreceğiz. Bunları da tamamladıktan sonra projesi zaten hazır. Gerekli revizyonları yaparak, Antalyaspor Koleji’nin temellerini inşallah en kısa zamanda birlikte atacağız. Bitmeyecek, ondan sonra da sırada akademi var, üniversite var. Gençler yetenek sınavı ile Antalyaspor Koleji’nde ilkokul eğitimine başlayacak, lise sona kadar eğitim görecek. Gençlerimiz, Türkiye’nin ve dünyanın yıldızları olarak buradan yetiştirilecek. Hem eğitimli gençler olacaklar hem de sportif yeteneklerini geliştirecekler. Hatta yatılı olacak. Bunu da başardığımızda Allah ömür verirse 10-15 sene sonra Türk Milli Takımı’nın sadece futbolda değil, diğer branşlarda da birçok yıldızı Antalyaspor Koleji mezunu olacak. Altın madalya kazanıyorken, kürsülerde bizleri, sizleri temsil edecekler.”

ÖRÜMCEK KAFALILAR ENGELLEMEK İSTEDİ

Antalyaspor tesislerini yapma iddiasını ilk ortaya koyduğunda ‘hayal görüyor’ diyenler olduğunu söyleyen Başkan Türel, şunları dile getirdi: “33 bin kişilik stadyum projesini ortaya koyduğumda, yaptırmayız diyenler çoktu. Yine 10 bin kişilik kongre merkezini ortaya koyduğumuzda cesedimizi çiğnersin bu tesisi yapamazsın diyenler çoktu. Yapıldı bitti, kötü mü oldu? Geçmişte Antalyaspor’un en iyi döneminde, 3 bin biletli seyirciye oynuyorduk. Bugün Antalyaspor ortalama 10 bin biletli seyirciye oynuyor. Büyük maçlarda 30 bin biletli seyircileri görüyoruz. Bu tesisler olmasaydı bunlar mümkün müydü? Bu tesislerde Avrupa şampiyonaları, finalleri, dünya şampiyonaları oynanacak. Neymiş trafiği sıkıştırıyormuş. Yapıldı bitti işte, maçlardan 10-15 dakika öncesindeki az bir trafik dışında sorun yaşanmıyor. Bu da alınacak tedbirle çözülecek. Hatta gol sesinden hastanedeki hastalar rahatsız olur burada stat olmaz dediler. Ayda 2 defa maç yapacağız, Antalyaspor her maçta 5’er gol atsa 10 defa gol diye taraftar bağıracak, hastalar rahatsız olacak. Teknoloji var, çift cam var artık ses falan geçmiyor. Ama maalesef örümcek kafalılar, işte hep bu hizmetleri engellemek için gayret ettiler. Dertleri neydi biliyor musunuz, dertleri Antalyaspor, Antalyaspor bu tesisleri kazanmasın değildi. Esas dertleri biz bu hizmetlerden siyasi pirim yaparsak, kendilerine sıra gelmeyeceği endişesiydi.”

TEK DERDİMİZ ANTALYA’YA HİZMET

­Bu hizmetlerin hiçbir tanesini siyasi beklenti ile yapmadıklarını vurgulayan Türel, “Tek hesabımız var oda Antalyaspor’un, Antalya’nın kazanması. Derdimiz Antalya’ya hizmet etmek. Belediye başkanlığından ayrılıp, milletvekili olduğumda da projelerle yattım, kalktım. Ankara’dayken yasama yetkisi içerisinde özellikle yerel yönetim yasalarında mutfağında çalışmak suretiyle aktif bir rol aldım. Bütçe komisyonu üyesiyken bir kanun maddesi yazdım, benim teklifimdir. O kanun maddesi, belediyelerimize spor kulüplerine tesis yapmanın önünü açan maddedir. Eskiden bir belediye herhangi bir spor kulübüne böyle bir tesis yapsa, ya zimmet çıkar ya da soruşturma geçirirdi. Yasalar buna elvermiyordu. Ne mutlu ki Ankara’dayken o bir cümlelik maddeyi yazmışız kanunun içine. Artık yerel yönetimler böylesine güzel tesisleri kulüplerine hediye edebiliyor. Ben Ankara’dayken bu maddeyi kanuna yazdırmasaydım, halen acaba bu tesisleri nasıl Antalyaspor’a kullandırabiliriz diye mevzuatlarla ile kavga etmeye devam edecektik” ifadelerini kullandı.

43 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Antalyaspor tesislerine Büyükşehir Belediyesi olarak 43 Milyon 187 Bin liralık önemli bir bütçeyi seve seve harcadıklarını aktaran Türel, “Biz belediye başkanları olarak şehrin sosyal ve ekonomik gelişimini sağlamakla mükellefiz. Bir şehrin sosyal gelişimi için profesyonel futbol kulüpleri vazgeçilmezidir. Bizim için önemli bir bütçe ama Antalyaspor’umuz için hep canımız feda diyoruz” dedi.

ADININ VERİLMESİNİ İSTEMEDİ

Tesislere kendi adının verilmesi önerisi getiren Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk’e teşekkür eden Başkan Menderes Türel, “Bu benim için büyük bir onurdur. Ama ben devletin ve milletin parasıyla yapılmış hiçbir yere görevdeyken adımı koymamak gibi bir prensibe sahibim. Biz bu görevlerden ayrılırız, Hakka yürürüz, arkamızdan adımızı nereye isterlerse koyabilirler. Ama milletin parasıyla yapılan bir yere görevde iken prensip olarak ismimin konmasına müsaade etmem. Bu ilkemi, prensibimi arkadaşlarla paylaştım. Önemli olan gönüllerde yer almamız” diye konuştu.

AÇILIŞ BAYRAMINA DAVET

7 Ocak Cumartesi günü yapılacak açılışta çok güzel bir buluşma gerçekleştireceklerini söyleyen Türel, “Bütün hemşerilerimizi ve Antalyaspor taraftarlarını bekliyoruz. Fatih Terim’den Mustafa Denizli’ye, Şenol Güneş’ten Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay’a kadar değerli hocamızın da olacağı veteranlar maçı yapılacak. Veteranlar maçından sonra da Antalyaspor burada çift kale antrenman maç yapacak. İnşallah üzücü bir hadise olmaz ise bir de konserimiz olacak. Bu bayrama bütün Antalyalıları bekliyoruz. Tesisimiz şimdiden Antalyaspor’umuza hayırlı olsun” dedi.

BAŞKAN TÜREL’E TEŞEKKÜR

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk de, “Menderes Türel başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Avrupa’da Chelsea, Manchester United, Manchester City gibi birçok kulübü gezdim. Bizim tesislerdeki gibi kompakt ihtiyaçları bu kadar karşılayabilen bir tesis görmedim. İnşallah bu büyük hedefleri tamamlayabileceğimiz, şampiyonluklar göreceğimiz tesisler olacaktır” diye konuştu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da, tesislerin Antalyaspor’a çok faydalı olacağını ve uğur getireceğine inandığını belirterek, “Menderes Başkan Antalyaspor için çok büyük bir şans. İnşallah sonuna kadar görevine burada devam eder. Zaten çok da başarılı. Antalyaspor’un bu tesislerden sonra artık yukarıya oynaması gerekiyor. İnşallah bütün amacımız bu” şeklinde konuştu.

Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Tanır da Antalyasor’un tek odalı hizmet binasından bugünlere geldiğini hatırlatarak, “Antalyaspor’un önü açıktır. şehir, camia ve kulüp olarak çok şeyler yapacağız Antalya buna layık. Bu tesisi kazandıran Başkan Menderes Türel’e tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Antalyaspor Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Uluğkay da Antalyaspor için bir milat yaşandığına dikkat çekerek, “100. Yıl Stadı yapılmaz dendi, yapıldı. Kapalı Spor Salonu yapılmaz dendi, yapıldı. Döşemealtı Tesislerimiz yapıldı. Tüm bu tesisleri Antalya’ya kazandıran Menderes Türel’i alkışlıyorum. Antalya bir dünya kenti olma peşinde. Antalyaspor müthiş bir atak içinde. Bundan sonra başarı ve bir Avrupa takımı olmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

İmza töreninin ardından Başkan Türel, Antalyasporlu yöneticiler ve basın mensupları ile tesisi gezdi. Fitness merkezi, hamam, sauna, oyun salonu, oyuncular ve teknik ekibin konaklayacağı odalar ve antrenman sahalarını inceleyen Türel, açılış öncesi son bilgileri aldı. Oyun salonunda Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bilardo oynayan Türel, gazetecilerle de langırt maçı yaptı.

TESİS ÖZELLİKLERİ

Antalyaspor Tesisleri, Türkiye’nin en iyi kulüp tesisleri arasında yer alıyor. 17 bin 400 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 135 bin metrekarelik dev bir alan üzerine kuruldu. Tesis, yoğun bir çalışmayla 1.5 yılda bitirildi. Her detayın düşünüldüğü tesiste, bir spor kulübünün ihtiyacı olan her şey var. Modern mimarisiyle dikkat çeken kamp ve spor tesisinin içinde, 2 bin 100 metrekare alana sahip çok amaçlı kapalı spor salonu, 385 kişilik konferans salonu, seminer ve eğitim odaları, geniş fuaye ve bekleme alanları yer alıyor. 126 kişilik 64 standart oda ve 2 süit odadan oluşan konaklama tesisine sahip projede, 4 adet çim futbol sahası, 2 adet mini antrenman sahası, 1570 kişi seyirci kapasiteli tribün, 2 adet tenis kortu, 152 araçlık otopark bulunuyor. Ayrıca, 1 yarı olimpik yüzme havuzu, 1 fizik tedavi rehabilitasyon havuzu, restoran, oyun salonları, hobi odaları, fitness salonu, spa, hamam, sauna ve jakuzi de tesisin diğer özellikleri arasında.