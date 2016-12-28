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EL BAB ŞEHİDİNE ACI VEDA

El Bab şehidine acı veda

El Bab şehidi Bozarslan, Bitlis'te gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Suriye'nin El Bab bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanan, kaldırıldığı Ankara GATA'da kurtarılamayarak şehit olan sözleşmeli er Muhammet Bozarslan'un cenazesi, memleketi Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı sürerken, 21 Aralık günü El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerlerden 23 yaşındaki sözleşmeli piyade komando er Muhammed Bozarslan, dün tedavi gördüğü Ankara GATA'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Şehit Bozarsalan'ın cenazesi, bugün Ankara'dan uçakla Van'a, buradan da helikopterle Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'ne getirildi. Şehit Bozarslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Belediye Meydanı'ndaki tören alanına getirildi.

El Bab şehidine acı veda

Cenazeye katılan yaklaşık 10 bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla tekbirler getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez', "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Tabuta sarılarak gözyaşlarını tutamayan şehidin babası Maşallah ve annesi Nejla Bozarslan'ı ise askerler teselli etmeye çalıştı.

Daha sonra İl Müftü Vekili Ramazan Çiftçi, öğlen namazının ardından Bozarslan'ın cenaze namazını kıldırarak, dua ettirdi. Burada konuşan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, İslam dünyasının yüreği ve kalesi alan Türkiye'nin, bütün dünyanın zalim ve egemen aleminin saldırısı altında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

El Bab şehidine acı veda

"Muhammed Bozarslanlar gibi nice milyonlarca aslanlar görev, vatan, millet, namus ve haysiyetimizi korumak için dimdik ayaktalar, görev bekliyorlar. Hiçbir endişemiz yok. Cenab-ı Allah ailesine sabırlar versin. Allah kahraman ordumuzu, polisimiz, korucularımızı ve bu yolda mücadele eden herkesi korusun."

Ardından Bozarslan cenazesi, cenaze aracıyla helallik alınmak üzere önce Hıdırşah Mahallesindeki baba evine götürüldü. Bozarsalan'ın cenazesi daha sonra omuzlara alınarak Burhaniye Mezarlığına götürüp burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

El Bab şehidine acı veda

DHA
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