  • Emeklilere promosyonda tarih netleşti !
  • Diyarbakır'da hain tuzak
  • Komandolar Irak sınırını teröristlerden temizledi
  • Hırsıza vatandaştan meydan dayağı
  • Memura karne geliyor ! Düşük not alan yandı
YEREL HABERLER
Kilis Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

EL BAB'DA 3 TÜRK ASKERİ YARALANDI

El Bab'da 3 Türk askeri yaralandı

Suriye'nin El Bab bölgesinde patlayıcı temizliği sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcı temizliği sırasında, meydana gelen patlamada yaralanan 3 Türk askeri, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde EYP temizliği sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle 3 Türk askeri yaralandı. Yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste tedavisine başlanan askerlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

El Bab'da 3 Türk askeri yaralandı

DHA
473
-
Gelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyorGelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyor
Sedar Ortaç ilaçlara servet ödüyorSedar Ortaç ilaçlara servet ödüyor
Bakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklamaBakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklama
Mide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlarMide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlar
Suriye ordusu El Bab'da operasyon düzenlediSuriye ordusu El Bab'da operasyon düzenledi
Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...
Beren Saat'in olay olan elbisesini yapan isim konuştuBeren Saat'in olay olan elbisesini yapan isim konuştu
Erdoğan'a köşk girişinde doğum günü sürpriziErdoğan'a köşk girişinde doğum günü sürprizi
16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS