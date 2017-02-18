Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bankalarla tek tek protokol imzalıyor. Şu ana kadar PTT ile birlikte 16 kurum buna imza attı. Artık isteyen emekli maaşını istediği bankadan alabilir. Yani maaşını istediğine taşıyabilir. Üstelik hiçbiri hesap işletim ücreti almıyor. Protokole göre 1000 lira ve altındaki emekli maaşı için en az 300 lira, 1000-2000 lira arasındaki maaş için 375 lira, 2000 lira ve üzeri maaşlar için de 450 lira promosyon ödenecek.

Posta gazetesinden Bilal Emin Turan bankaların promosyon yarışını yazdı.

Hangi banka daha fazla fırsat ve olanak tanıyorsa maaşınızı taşıyabilirsiniz. Sonuçta tüm bankalarla sözleşme imzalanacak. Öncelikle sözleşmeler 3 yıl için geçerli olacak. 3 yıl içinde maaşı başka bankaya taşıyamayacaksınız. Ayrıca, en az 2 otomatik fatura (su, telefon, elektrik gibi) talimatı vereceksiniz. Bitmedi, maaşınızı aldığınız bankadan kredi kartı almalı ya da ek hesap açtırmalısınız. Bu üç şart olmazsa olmaz.



ÖDEMELER 3 YILDA BİR



● Promosyon ödemesi her yıl yapılacak mı? Hayır. Ödemeler üç yıl için yapılacak. Üç yılın sonunda promosyon yeniden belirlenecek.

● Daha önce maaşımı özel bir bankaya taşımıştım. Çeyrek altın vermişlerdi. Şimdi promosyon ödemiyorlar. Yasal mı? Eğer belli bir tarih için geçerli sözleşme imzaladıysanız bankalar, sözleşme sona erene kadar promosyon ödemeyebilir. Ortada bir sözleşme yoksa itiraz edin.



HANGİ BANKANIN AVANTAJI NE?



HALKBANK: 1.8 milyon emekli maaşını Halkbank’tan alıyor. Ödemeyi Mart itibarıyla yapacak. Bankacılık hizmetlerinde emekliye kolaylık sağlayacak. Daha farklı hizmetler de devreye girecek.



GARANTİ: Nüfus cüzdanıyla banka değişikliği yapmanızı sağlıyor. ATM’lerde emekliye özel ekran hazırladı. Tek tuşla tüm maaş çekilebiliyor. İndirimli faizle ve 3 ayda bir ödeme seçeneğiyle özel kredi veriyor. Vadeli mevduatta ise ek faiz imkanı sunuyor.



240 TL’LİK İNDİRİM



DENİZBANK: Şubelerde öncelik, ücretsiz bakiye sorgulama, ücretsiz havale/EFT, kiralık kasada yüzde 25 indirim, kredide düşük faiz ve vadeli mevduata özel faiz imkanı sağlıyor. Banka ayrıca, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturalarında yıllık 240 liraya varan indirim, düşük faizli nakit avans sunuyor.



AKBANAK: Sadece kimlikle maaşı taşıma kolaylığı sağlıyor. Emekliye özel ve öncelikli hizmet veren banka, sözleşme imzalanır imzalanmaz promosyonu peşin yatırıyor.



BEKLEMEDEN HİZMET



ZİRAAT: 4.8 milyon emekli, maaşını Ziraat Bankası’ndan alıyor. ‘Emeklinin Artısı Ziraat’te’ programı kapsamında farklı sektörden birçok kurumla anlaşma yapan banka, emekliye çeşitli indirim ve imkanlar sağlıyor.



ING BANK: Avantajlı faizle ihtiyaç kredisi sunuyor. Banka, beklemeden direkt müşteri hizmetlerine ulaşmayı, maaş gününü beklemeden hesaptan nakit çekmeyi sağlıyor. Özel asistan hizmet ile tıbbi danışmanlık hizmeti de emekliye özel sunulan hizmetlerden.



QNB FİNANSBANK: Fatura, kira ve aidat ödemelerini otomatik ödeme kapsamında değerlendiriyor. ‘turkiye.gov.tr’ (e-devlet) üzerinden maaş taşıma imkanı sunuyor.