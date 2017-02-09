Emekliye ucuz ev

Emekliler evleri, ikinci Bahar' kampanyalarıyla, kentlerinde 250 liradan, 300 liradan başlayan alabilecek... ile TOKİ, 2+1 planında inşa edilecek konutlar için bankalar aracılığı ile alacak. Bu çerçevede emeklilerin kimlik kartlarını gösterip, 500 lirayla başvurması yetecek. Ön taleplerin toplanan evler için kura çekilecek.

Kuradan sonra da emekliyle sözleşme imzalanacak. Ev alacak emeklinin kendisi veya eşi üzerine konut olmayacak. Ayrıca hane halkı geliri en fazla 3200 lira olacak. Ev alınacak ilde en az 1 yıl oturuyor olmak da şartlar arasında.

KONUTTA REKOR KIRACAK

Başbakanlık Toplu Konut Idaresi'nin (TOKİ) 2017'de inşa edeceği 65 bin sosyal konutun ayrıntıları belli oldu. 'Herkes ev sahibi olsun' hedefiyle Türkiye'de dev projelere imza atan TOKİ, 2017'da emeklilere 15 bin konut inşa edecek. Dar gelirliler ve emekliler düşük fiyatlı kampanyalardan faydalanarak, 250 lira taksitle ev sahibi olabilecek. TOKİ Başkanı Ergün Turan'm konuyla ilgili açıklaması şöyle:

BÜYÜKŞEHİRDE 400 TL

"Emekli vatandaşlarımızı Anadolu'da ortalama 250 liradan başlayan taksitlerle ve İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ise 350-400 liradan başlayan taksitierle uzun vadeli ödeme koşullarıyla yuva sahibi yapıyoruz. 2016'da 15 bin emeklimizi ev sahibi yaptık. Bundan sonra da her yü yaklaşık 15 bin emekli vatandaşımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz. Emekli vatandaşların talebini karşılamak için yoğun bir çalışma içindeyiz."

120 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Türkiye'de yaklaşık 11 müyon emekli vatandaş olduğunu aktaran Ergün Turan, emeklüere dönük 'İkinci Bahar' kampanyasıyla, konut projelerinden emeklüere yüzde 25'lik kontenjan ayırdıklarını belirtti. Kura aşamasında daire sahibi olmaya hak kazanan emekli ve dar gelirlüere 2+1 konutlardan ödeme planı çıkartüacak. Maliyeti, 120 üe 170 bin lira arasında değişen, TOKİ konutları sunulan ödeme planına uygun olacağı belirtüdi.