Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırıda şok gelişme

Genç besteci, aranjör ve DJ, 29 yaşındaki Emrah Karaduman, program için geldiği Eskişehir'de şoförü, 36 yaşındaki Volkan Karaca ile birlikte uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Emrah Karaduman 16 yaşındaki Aleyna Tilki ile birlikte program yaptığı için yandaş medya tarafından hedef gösteriliyordu. Daha önce de Aleyna Tilki, çeşitli engellemeler ve saldırılarla karşılaşmıştı.

Olay saat 00.30 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezine programa çıkmak için Eskişehir'e gelen Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca kaldıkları otel girişinde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Emrah Karaduman ambulansa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, kolundan ve elinden yaralanan şoförü Volkan Karaca ise, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emrah Karaduman'ın ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavinin devam ettiği belirtilirken, şoförü Volkan Karaca da Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Eskişehir'de otel girişinde şoförü Volkan Karaca ile birlikte uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan DJ Emrah Karaduman'ın kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Karaduman'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

ŞÜPHELİ ALEYNA TİLKİ HAYRANI ÇIKTI

Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin 33 yaşındaki Enis Duman olduğu açıklandı. İşsiz olan Enis Duman polislere Aleyna Tilki hayranı olduğunu, ona ilgi duyduğunu ve platonik aşkla bağlandığını bu nedenle Emrah Karaduman'a otel girişinde bıçakla saldırdığını söyledi. Duman, şoför Volkan Karaca'nın araya girmesi nedeniyle yaralanmış olabileceğini belirtti.

ALEYNA HASTANEYE GELDİ

Bu arada Aleyna Tilki de Eskişehir'e gelerek Emrah Karaduman'ı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Aleyna Tilki hastane çıkışında gazetecilere, "Arkadaşlar çok üzücü bir olay yaşadık. Ama Allah'a şükürler olsun ki çok küçük atlattık, ucuz atlattık. Gayet iyiyiz, kendisi çok iyi. Tabi ki de çok üzgünüz. Ama Allah'a şükürler olsun. Bir yandan da bunu belirtmek isterim. Verip verebileceğim bilgi bu şuanda. Bir de adli bir olay olduğu için çok fazla konuşmanın, irdelemenin, uygun olmadığını düşünüyorum ama, çok çok iyiyiz hiçbir sorun yok" diye konuştu.

ŞUURU AÇIK

Aleyna Tilki bir gazetecinin 'Hastanede onunla görüşebildiniz mi?" sorusu üzerine görüştüğünü belirtip "İyi olduğunu onaylayan hareketleri vardı. Şuuru, bilinci her şeyi açık, çok iyi durumu" dedi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de DJ Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan Enis Duman yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Enis Duman, adliye öncesinde polisler tarafından sağlık raporu için getirildiği Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde gazetecilerin "Niçin bıçakladın?" sorusuna yanıt vermedi. Duman, sağlık raporu alındıktan sonra adliyeye götürüldü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Nurdan Acar gazetecilere yaptığı açıklamada, Emrah Karaduman'ın tedavisinin yoğun bakım servisinde, Volkan Karaca'nın tedavisinin de genel cerrahi servisinde devam etiğini belirtti. Emrah Karaduman'ın genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Doç.Dr. Acar şöyle konuştu:

"İlk müdahaleleri Acil Tıp Ana Bilim Dalı'nca yapılıp ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonlar sonrasında hastalarımızın birisi serviste diğeri yoğun bakımda, takiplerine devam ediliyor. Şuan için yoğun bakımda olan hastalarla ilgili dikkatli konuşmak gerekir. Ama genel durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Takipleri de inşallah iyi geçecek. Kendilerine acil şifalar diliyoruz."

Doç.Dr. Nurdan Acar bir gazetecinin, "Başka hastaneye sevkleri söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Herhangi bir sevk söz konusu değildir. Hastanemiz zaten üçüncü basamak üniversite hastanesidir. Şu anda tedavisi başarıyla devam etmektedir. Ailesiyle de sevk konusunda henüz bir taleple karşılaşmadık" dedi.

ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Eskişehir'de DJ Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan Enis Duman, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Saldırganın serbest bırakılmasına tepki geldi.