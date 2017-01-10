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EN AĞIR KIŞ SARIYER'DE

En ağır kış Sarıyer'de

İstanbul Meteoroloji Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre Sarıyer İstanbul’da kar rekorunu da kırdı.

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İstanbul Meteoroloji Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre Sarıyer İstanbul’da kar rekorunu da kırdı.

1. Sarıyer 55 cm.
2. Çatalca Büyük Kış Kaya Tepesi Radar 55 cm.
 3.Sabiha Gökçen Havalimanı 33 cm.
4. Kartal 30 cm.
5. Atatürk Havalimanı 25 cm.
6. Kumköy 24 cm.

AKOM’un Ölçümleri Bilimsel Değil

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, resmi anlamda sadece bu altı bölgede gözlem yaptığını belirtti.
 
Açıklamada “AKOM’un işçi gözlemlerine göre aldığı ölçümler bilimsel verilere göre yapılmadığından, Meteoroloji Müdürlüğü’nce kabul edilmemektedir” denildi.

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