Engelli okulunda iğrenç taciz

İzmir Bornova’da engelli okulunda yaşları 20 ile 24 arasında değişen 3 zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Ş.G. (62) için hazırlanan iddianame kabul edildi.

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; Mağdur kızların, 75 yıl hapsi istenen Ş.G.’yle ilgili iddianameye giren ifadeleri kan dondurdu. Zekâ yaşları 5-10 arasındaki zihinsel engelli öğrencilerin yaşadıkları, bir kadın öğretmenin duyarlılığı sayesinde ortaya çıktı.

İddianameye göre 14 yıldır okulda eğitim gören % 70 engelli T.Ç. (22), okul bahçesinde dolaşan kadın öğretmen H.U.’nun gözlerine dakikalarca korku içinde baktı. Durumdan şüphelenen öğretmen yanına gidince T.Ç. “Çok korkuyorum, size anlatacaklarım var. Kimsenin olmadığı bir yere gidelim, kimse duymasın” dedi. Ardından da “Ş.G. öğretmen bize kötü şeyler yapıyor” diye başlayıp yaşadıklarını anlattı.

‘ERKEKLERE ÇİÇEK, KIZLARA...’

Ş.G’nin iki flash bellek taşıdığını, birinden erkeklere çiçek ve ağaç resimleri gösterdiğini kızlara ise çıplak kadın fotoğrafları ve filmler izlettirdiğini söyleyen mağdur kız, “Bize ‘Yaptıklarımı ailelerinize söylerseniz, bodrum kata götürüp farelere yediririm’ diyor” ifadesini kullandı.

% 50 engelli B.K. da benzer bir ifade verirken, % 90 engelli E.Y. de kendini ifade edemediği için yaşadıklarını tam olarak anlatamadı.

‘SİLDİĞİM VİDEOLAR OLABİLİR’

Masasındaki 2 flash belleğe el konulan öğretmen Ş.G. ise suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu yargılanan Ş.G.’nin “Hiçbir öğrenciye cinsel istismarda bulunmadığım gibi temasım olmadı. Flash bellek içinde ders notları var. Daha önce sildiğim cinsel içerikli videolar da olabilir” dediği öğrenildi.

Çocukların cinsel istismarın yanı sıra şiddete maruz kaldığını, korkutulduğunu söyleyen ailelerin avukatı Necmiye Ece Uncu, “Bu olayın tamamen aydınlatılması, çocukların mağduriyetinin giderilmesi ve zanlının en ağır cezayı alması için çaba göstereceğiz” dedi. 3 Mart’ta görülecek davada İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil olma kararı aldı.