Erdoğan ile ABD'li konuğu arasında ilginç diyalog

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’u İlk olarak Başbakan Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu’nda ağırladı. Yaklaşık 40 dakika süren kabule Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Tillerson bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Basın mensuplarına poz verilmesi öncesi Cumhurbaşakanı Erdoğan’ın Tillerson’a “şöyle bir resim aldıralım” demesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Dışişleri Bakanı Tillerson buluşması bir saat olarak planlanmıştı ancak randevu iki saati aştı. Cumhurbaşkanı, muhatabına "Terörle mücadelede doğru ve meşru aktörler önemli" dedi.

Görüşmede FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve örgüt üyelerinin ABD'deki faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması da gündeme geldi.