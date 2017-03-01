Erdoğan Ruhani ile baş başa görüştü

Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile baş başa görüştü.
Serena Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile baş başa görüştü.
Serena Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.