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ERDOĞAN RUHANİ İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan Ruhani ile baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

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Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile baş başa görüştü.

Serena Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

AA
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