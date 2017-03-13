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ERDOĞAN'A HAKARET EDEN KADIN TUTUKLANDI

Erdoğan'a hakaret eden kadın tutuklandı

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen bir kadın tutuklandı.

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Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde 29 yaşındaki H.H. adlı kadın, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir temizlik firmasında çalışan H.H. adlı kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiğini belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan H.H., soruşturmasının ardından Çorlu İlçesi'nde adliyeye sevk edildi. Mahkemede, özür dileyen ve çok pişman olduğunu söyleyen H.H., tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA
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