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ERDOĞAN'A SUİKAST DAVASINDA ÜÇÜNCÜ GÜN

Erdoğan'a suikast davasında üçüncü gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasının üçüncü gününde yargılanan 44 sanık yoğun güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü gün duruşması başladı.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesine sokulan araçlardan indirilen sanıklar, jandarmaların eşliğinde salona alındı.

Duruşmanın üçüncü gününde mahkeme heyeti, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibindeki sanıkları dinleyemeye devam edecek. Yarın da sürecek duruşmaya cuma günü ara verilecek. Duruşmaya salı günü yeniden başlanacak.

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu duruşmanın ilk iki gününde, iki numaralı sanık Gökhan Şahin Sönmezateş ve üç numaralı sanık Şükrü Seymen ile suikast girişiminde yönetici olduğu, MAK timine liderlik ettiği belirlenen Taner Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski astsubay Zekeriya Kuzu, mahkemede ifade vermişti.

AA
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