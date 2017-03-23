Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı'na taziye telefonu

Erdoğan, “Masum insanların hedef alınması tüm insanlığa karşı bir saldırıdır, Birleşik Krallık’ın acısını derinden hissettik” dedi.

Londra'daki terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu ifade ederek May'e taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin, uluslararası barış ve güvenliği de tehdit eden terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la tam bir dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

İki lider, görüşmede, terörle ortak mücadele ve istihbarat işbirliği konularında kararlılıklarını da vurguladı.