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ERDOĞAN'DAN İNGİLTERE BAŞBAKANI'NA TAZİYE TELEFONU

Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Londra’da yaşanan terör saldırısı sonrası İngiltere Başbakanı Theresa May’i arayarak taziye mesajlarını iletti.

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Erdoğan, “Masum insanların hedef alınması tüm insanlığa karşı bir saldırıdır, Birleşik Krallık’ın acısını derinden hissettik” dedi.

Londra'daki terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu ifade ederek May'e taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin, uluslararası barış ve güvenliği de tehdit eden terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la tam bir dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

İki lider, görüşmede, terörle ortak mücadele ve istihbarat işbirliği konularında kararlılıklarını da vurguladı.

 

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