''Erkek olur olmaz kadınları sattı''

İpek Durkal bugün Habertürk'teki köşesinde Rüzgar Erkoçlar'ın Hülya Avşar'a konuk olduğu programdaki sözlerini masaya yatırdı.

Rüzgar Erkoçlar'ın Hülya Avşar'a konuk olduğu programdaki sözlerini Habertürk yazarı İpek Durkal masaya yatırdı.

Rüzgar Erkoçlar erkek olur olmaz ilk fırsatta kadınları sattı...

Geçen akşam Hülya Avşar’a verdiği röportajı izledim. Kelimeleri özenle seçmesine, samimiyetine, cesaretine, gülen yüzüne, “Benim kaybedecek bir şeyim yok” cümlesinin altındaki büyük tecrübeye filan hayranlıkla bakarken konu kadınlara geldi.

Kadınlara güvenilmez” dedi Rüzgar. Hani içimizden geldi, bizi en iyi o anlar filan diye düşünürken, onun yaptığına bak.

Günün sonunda, erkek de doğsan sonradan da olsan aynı...

Erkek dediğin, erkekliğini basmakalıp cümlelerle kadını ötekileştirerek tatmin ediyor.