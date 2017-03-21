  • Komşuda Türkler gelmesin diye yolu kestiler !
  • Resmen açıklandı ! ABD'nin yasak listesinde İstanbul da var
  • Erdoğan'dan Adnan Menderes hatırlatması
  • Erken emeklilik imkanı tanınan meslek sayısı artıyor
  • DİYARBAKIR'DA OLAY VAR ! NEVRUZ ALANINDA 1 KİŞİ VURULDU !

''ERKEK OLUR OLMAZ KADINLARI SATTI''

''Erkek olur olmaz kadınları sattı''

Rüzgar Erkoçlar'ın Hülya Avşar'a konuk olduğu programdaki sözlere tepki geldi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İpek Durkal bugün Habertürk'teki köşesinde Rüzgar Erkoçlar'ın Hülya Avşar'a konuk olduğu programdaki sözlerini masaya yatırdı.

Rüzgar Erkoçlar'ın Hülya Avşar'a konuk olduğu programdaki sözlerini Habertürk yazarı İpek Durkal masaya yatırdı.

Rüzgar Erkoçlar erkek olur olmaz ilk fırsatta kadınları sattı... 

Geçen akşam Hülya Avşar’a verdiği röportajı izledim. Kelimeleri özenle seçmesine, samimiyetine, cesaretine, gülen yüzüne, “Benim kaybedecek bir şeyim yok” cümlesinin altındaki büyük tecrübeye filan hayranlıkla bakarken konu kadınlara geldi. 

Kadınlara güvenilmez” dedi Rüzgar. Hani içimizden geldi, bizi en iyi o anlar filan diye düşünürken, onun yaptığına bak. 

Günün sonunda, erkek de doğsan sonradan da olsan aynı... 

Erkek dediğin, erkekliğini basmakalıp cümlelerle kadını ötekileştirerek tatmin ediyor.

Habertürk
253
-
AB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklamaAB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklama
Çok konuşulacak sahneler !Çok konuşulacak sahneler !
FETÖ'nün Türkiye imamı yakalandıFETÖ'nün Türkiye imamı yakalandı
Kim Kardashian yaşadığı dehşeti anlattıKim Kardashian yaşadığı dehşeti anlattı
Erdoğan'dan Kuveyt Emiri el Sabah'a jestErdoğan'dan Kuveyt Emiri el Sabah'a jest
ABD'li milyarder Rockefller öldü !ABD'li milyarder Rockefller öldü !
Aydın'da cinsel istismar iddiasıAydın'da cinsel istismar iddiası
Suruç'ta devrilen TIR'daki yiyecekler yağmalandıSuruç'ta devrilen TIR'daki yiyecekler yağmalandı
Taksim'de yürekleri sızlatan görüntüTaksim'de yürekleri sızlatan görüntü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS