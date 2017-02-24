Esenler'in dörtte biri yenilendi

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, riskli alan ilan edilen ilk bölge olan Havaalanı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının sona erdiğini belirterek, "Esenler'de yaklaşık 100 bin konutun dönüşüme ihtiyacı var. Konutların, 5 yılda 26 bini yıkıldı ve yeniden inşa edildi. Geriye kalan 74 bin konutun da yenilenmesi gerekiyor." dedi.

Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de, 2011 Van depreminden sonra kentsel dönüşümün ivme kazandığını söyledi.

Depremden sonra kentsel dönüşümün sadece şehircilik konusu değil aynı zamanda yaşam kurtarma meselesi olduğunun anlaşıldığını anlatan Göksu, 2012'de 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilen ilk bölgenin Havaalanı Mahallesi olduğunu hatırlattı.

Kentsel dönüşüm kapsamına alınan bu bölgedeki konutların çoğunun altyapısı olmadığını dile getiren Göksu, 1999 öncesi yapılan binaların büyük bir kısmında bu tip sıkıntıların bulunduğunu aktardı.

Esenler Belediye Başkanı Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kazma vurduğu bu bölgede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında depreme dayanıksız binaları yıktıklarını, yerine yenilerini inşa ettiklerini ifade ederek, 5 yıl süren çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Şu anda mahallede bin 405 hak sahibinin yenilenen konutlarında oturduğunu kaydeden Göksu, örnek bir projesi olan Havaalanı Mahallesi'nin, kentsel dönüşümün hızlanmasına katkı sağladığını vurguladı.

Tevfik Göksu, yenilenen 72 bin metrekarelik mahallede yeşil alana da çok önem verdiklerini söyledi.

Göksu, "Esenler'de yaklaşık 100 bin konutun dönüşüme ihtiyacı var. Bu konutların, 5 yılda 26 bini yıkıldı ve yeniden inşa edildi. Geriye kalan 74 bin konutun da yenilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ilçede 100 bin konutumuz vardı, yaklaşık yüzde 26'sını bitirdik. Şimdi geriye kalan yüzde 74'ü bitirmek zorundayız." diye konuştu.

Marmara'da depremin kaçınılmaz olduğunu ve buna karşı tedbir almak gerektiğini dile getiren Göksu, "Sabaha kadar deprem konuşsak da söyleyeceğimiz son bir cümle var; tedbir alıp binalarımızı yenilemek ve depreme dayanaklı hale getirmek. Biz şu an o tedbiri almakla meşgulüz ve inşallah çok hızlı bir zamanda da bunu bitireceğiz. Depremin, tedbir alındığında aslında bir felaket olmadığını da inşallah göstermiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Göksu, 2023 yılına gelindiğinde ilçedeki tüm depreme dayanıksız binaların yenilenmiş olacağını kaydetti.

Kentsel dönüşümle üretilmiş şehir parkı

İlçedeki Şehir Parkı projelerine değinen Göksu, "dünyada ilk kez" kentsel dönüşümle üretilmiş, "dünyanın en büyük" şehir parkını yakında hizmete sokacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümle üretilmiş, altını çizerek söylüyorum. Bir dağı çevirerek park yapmıyoruz, binaları yıkarak park yapıyoruz, şehir meydanları yapıyoruz. Bu da aynı zamanda kentsel dönüşümün ilçemize ve İstanbulumuza çok önemli bir artı değeri ortaya çıkaracak bir çalışma. Şehir Parkı da bütün haliyle 2023'te bitecek. Parkın ilk etabını 15 Temmuz'da açacağız. Park, 11 ayrı tematik bölüm şeklinde kurgulanıyor. Ana parkta dünyanın en büyük sanat eserleri müzesi olacak. Şu an onun çalışmaları da başladı devam ediyor."

Göksu, 2,5 milyon metrekarelik alana sahip park dışında eski Metris Kışlası içindeki 236 dönümlük alanın da park olarak hizmete alınacağını sözlerine ekledi.