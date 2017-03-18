Ev alacaklar dikkat: 1+1'ler cazibesini kaybetti !

Birbiri ardına yapılan kampanyalar vatandaşın büyük ev rüyasını gerçeğe dönüştürdü. Büyük evlere alımı kolaylaştıran kampanyalar, vatandaşın 1+1 yerine tercihini 2+1, 3+1, 4+1 ve daha büyük konutlardan yana kullanmasında etkili oldu. Emlak Konut GYO'nun öncülüğünde başlayan uzun vade düşük faiz kampanyasına sektörün diğer etkin isimlerinin de katılmasıyla büyük eve artan talep fiyatlara da etki etti. Son yıllarda yatırımcısına hep daha fazla kazandıran 1+1'lerin tahtı böylece büyük evler tarafından kapılmış oldu.