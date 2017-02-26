Konut sektöründe yeni bir kampanya başlıyor. 100 markalı proje ve 10 bin konutu kapsayan yeni modelde ev alana üstüne para verilecek. ‘Evdekifırsat.com’ web sitesi üzerinden ev alan vatandaş önce gayrimenkul şirketiyle pazarlık yapıp alım yapacak, sonra evdekifırsat.com’a gidip bedelin yüzde 4’ünü iade alacak.

Gayrimenkul sektöründe kampanyalar ardı ardına geliyor. Emlak Konut GYO önderliğinde başlayan 20 yıl vadeli satış kampanyasından sonra önemli bir hamle de EYG Grup’tan geldi. Şirket 2014’te kurduğu evdekifırsat.com web sitesi ile tüketiciye uygun ödeme planlı konut seçenekleri sunuyor. İstanbul’un gayrimenkul haritasını çıkaran şirket, potansiyel gördüğü markalı konut projelerinden toplu alımlar yapıyor. Bu evler evdekifırsat.com adresinde tanıtılıyor. Konut alıcısına fiyat, ödeme seçeneği gibi avantajlar sunularak bu evler satılıyor. Şimdi bu web sitesine yeni bir iş modeli daha ekleniyor. Markalı konut üreticileri de sisteme dahil ettiklerini belirten EYG Grup İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, kendi siteleri üzerinden konut seçen vatandaşa ev bedelinin yüzde 4’ini nakit ödeyeceklerini söyledi.

HER SEMTTEN 3 PROJE

Çelik, 9 Mart’ta başlayacak yeni iş modeli için şunları söyledi: “Öncelikle her semtten 3 proje seçtik. Orta, orta üstü gelir ve üst gelir grubuna göre seçenek olacak. Metrekaresi 3 bin liradan başlayan evler sisteme girecek. Vatandaş gelip bizim siteden ev beğenecek ve bir sertifika alacak. Sonra gidip firma ile pazarlık yapıp evini alacak. Şirkete bizim üzerimizden geldiğini de söylemek zorunda değil. Sonra evin bedelinin yüzde 4’ünü ben ona nakit vereceğim. Ben şirketten yüzde 5 alıp, yüzde 4’ü alıcıya ödeyeceğim. Vatandaş isterse ilk birkaç taksiti öder, ister mobilya alır, ister tatile gider.”

10 BİN KONUT VAR

Şuan 49 markalı konut projesi ile el sıkıştıklarını belirten Çelik, 9 Mart’a kadar 100 proje ve 10 bin konuta ulaşacaklarını dile getirdi. Evin yüzde 4 bedelini alım işlemi olduktan 15 gün sonra hesaba geçtiklerini belirten Çelik, tüketicinin evi iade etmesi durumunda ise bu bedeli geri alacaklarını söyledi. Çelik, 100 ve üzerinde konut üreten ve sürekliliği olan inşaat şirketlerinin evlerini tanıtacaklarını kaydetti.

İŞ MODELİ ‘TAKSİ’DEN ÇIKTI

Daha önceki iş modellerinde projelerden toplu alım yaptıklarını, şimdi ise web sitelerini diğer şirketlere de açtıklarını dile getiren Ömer Faruk Çelik bu fikrin doğuşunu da şöyle anlattı; “Oğlumla birlikte Londra’ya gittim. Her dışarıya çıktığımızda oğlum araç istemek için Uber’i aradı. Son model arabalar kapıya geliyor ve iyi hizmet veriliyor. Öyle olunca bu şirketi merak ettim araştırdım. Adamların hiçbir taksisi yok ama dünyanın en pahalı şirketlerinden biri olmuşlar. Bunu nasıl gayrimenkule uyarlarım dedim ve bu model ortaya çıktı.”

48 BİN STOK

Araştırma ekiplerinin İstanbul konut piyasası için bir araştırma yaptığını belirten Ömer Faruk Çelik şunları söyledi: “Kasım ayında 306 tane markalı projeyi inceledik. Bunların yüzde 58’i Avrupa, yüzde 42’si Anadolu yakaSında. Satışı ve inşaatı süren bu projelerde 163 bin 752 konut var. 2016’ya kadar 115 bin 487’si satıldı. Bu konutların 48 bin 265’i stok. Geçen yıl bu evlerin 10 bini satıldığını göre bu stok 4-4.5 yılda erir. Yine araştırmalarımıza dayanarak İstanbul’daki yeni konut projelerinin yüzde 40’nın değerinin bir yıl içerisinde yüzde 6 ve üstü oranda arttığını söyleyebilirim.” Çelik ayrıca İstanbul’da satılmakta olan markalı konutların yüzde 37’lik bölümünün metrekare fiyatının 5 bin TL altında olduğunu söylerken, bir sene içinde satılmış olan konutların ise yüzde 34’lük bölümünün metrekare fiyatının ise 5 bin TL üstünde olduğu bilgisini paylaştı.