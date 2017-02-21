Ev fiyatlarına hükümet ayarı ! Hepsi değişecek...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda gayrimenkulün gerçek değerini ortaya çıkaracak standartlar oluşturulacak.

Buna göre her şehrin veya ilçenin konut değerleri yeniden belirlenecek. Gayrimenkul alım satımlarında tartışma konusu olan değerleme sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla izlenecek yol haritası bu ay sonunda masaya yatırılıyor. Tapuda düşük harç ödeme sorununu bitirecek çalışma hız kazandı. Belediyelerdeki emlak rayiç bedeli yerine Türkiye geneli için değer haritaları oluşturulacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 27 Şubat-3 Mart 2017 tarihleri arasında 'Gayrimenkul Değerleme Çalıştay' düzenlenecek. Amaç, konut ve arsa almak isteyenler için banka, belediye, emlak şirketleri ve farklı kurumlar tarafından yapılan değerlere standart getirilmesi.

Mevcut uygulamada alım satımlarda belediyelerin emlak rayiç değerleri kullanılıyor. Bu rakam da gerçek değeri yansıtmadığı için gayrimenkul alım satımlarından alınan tapu harçlarından elde edilen geliri düşürüyor. Normalde 500 bin TL değerinde olan bir arsanın tapuda rayiç bedeli 100 bin lirayı ancak buluyor.

EV VE ARSANIN DEĞERİNE AVM, HASTANE KRİTERİ

Konut, arsa gibi gayrimenkullerin değerlenmesinde hastane, okul, metro, alışveriş merkezi gibi yerlere uzaklık göz önünde bulundurulacak. Evin ana cadde üzerinde olup olmadığı, kat izni ve ilave imar hakkı gibi tüm verilerde gayrimenkulün değeri belirlenirken, önemli kriterlerden biri olacak.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE UYGULANIYOR

Gayrimenkul değerlerine belirli bir standart getirmesine yönelik üzerinde çalışılan sistem Avrupa’nın farklı ülkelerinde de uygulanıyor. Türkiye’de 9 yıl önce gündeme gelmişti. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası arasında 2008’de protokol imzalanmıştı. Projenin amaçları arasında mülkiyet verilerinin yanında mekansal bilgilerin ve değer verilerinin uluslararası standartlarda tutulmasının sağlanması da yer alıyor.