'Evet' standı açan başörtülü gençlere saldıranlar adliyede

Antalya'da 16 Nisan'daki halk oylaması için "Evet" standı açan AK Parti Gençlik Kolları üyesi 2'si kadın 3 kişiye saldırdıkları iddiasıyla anne ve kızı adliyeye sevk edildi.

Bahçeli Polis Merkezinde ifadeleri alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen Z.Ö. (60) ve kızı R.K. (42), "halkı kin ve nefrete teşvik etmek", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "darp" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Adliyeye otopark girişinden götürülen şüpheliler, savcılığa çıkarıldı.

Muratpaşa ilçesinde Z.Ö ve kızı R.K'nin, 16 Nisan'daki halk oylaması için "Evet" standı açan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri Y.K, N.Ş. ile S.A'ya saldırarak hakarette bulundukları, Y.K'nin başörtüsünü zorla çekerek çıkarttıkları iddia edilmişti.

Birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine taraflar Yenikapı Polis Merkezine götürülmüştü.