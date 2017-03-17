Evini silah fabrikasına çevirmiş ! Polis bile şaşırdı

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, silah kaçakçılığı yaptığı ve bu amaçla silah fabrikası kurduğu belenen A.A.'ya ait adreslere polis tarafından operasyon düzenlendi. Aramalarda kurusıkı tabancadan bozma çok sayıda tabanca ve yapımında kullanılan ekipman ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı, ayrıca bu amaçla silah fabrikası kurduğu tespit edilen 34 yaşındaki A.A.'nın yakalanması için dün operasyon düzenledi. Operasyonda A.A. yakalanırken, şüpheliye ait 4 ayrı adrese arama yapıldı. Aramalarda A.A.'nın yaşadığı evin çatı katında kurusıkı tabancaların çevrilmesinde kullanılan alet ve makinelerin yanı sıra 14 yapımı tamamlanmış tabanca, henüz toplanmamış 12 tabanca, yapım aşamasında 18 kurusıkı tabanca, 18 av tüfeği, 56 tabanca şarjörü ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.