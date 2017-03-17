  • Son referadum anketinde çarpıcı sonuç
  • ''AK Partili 100 milletvekili ''Hayır'' diyecek''
  • Hüseyin Gülerce o iddiasına açıklık getirdi
  • 13 yaşındaki çocuk 8 aylık hamile çıktı
  • 1 Nisan'dan itibaren o borçlar düşürülecek
YEREL HABERLER
İzmir Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

EVİNİ SİLAH FABRİKASINA ÇEVİRMİŞ ! POLİS BİLE ŞAŞIRDI

Evini silah fabrikasına çevirmiş ! Polis bile şaşırdı

İzmir'de silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin evinden çıkanlar şoke etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, silah kaçakçılığı yaptığı ve bu amaçla silah fabrikası kurduğu belenen A.A.'ya ait adreslere polis tarafından operasyon düzenlendi. Aramalarda kurusıkı tabancadan bozma çok sayıda tabanca ve yapımında kullanılan ekipman ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı, ayrıca bu amaçla silah fabrikası kurduğu tespit edilen 34 yaşındaki A.A.'nın yakalanması için dün operasyon düzenledi. Operasyonda A.A. yakalanırken, şüpheliye ait 4 ayrı adrese arama yapıldı. Aramalarda A.A.'nın yaşadığı evin çatı katında kurusıkı tabancaların çevrilmesinde kullanılan alet ve makinelerin yanı sıra 14 yapımı tamamlanmış tabanca, henüz toplanmamış 12 tabanca, yapım aşamasında 18 kurusıkı tabanca, 18 av tüfeği, 56 tabanca şarjörü ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Evini silah fabrikasına çevirmiş ! Polis bile şaşırdı

DHA
437
-
Melih Gökçek yanlış tuşa bastı, Twitter çalkalandı !Melih Gökçek yanlış tuşa bastı, Twitter çalkalandı !
Mehmet Ali Erbil'i kızdıracak paylaşımMehmet Ali Erbil'i kızdıracak paylaşım
Yılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısıYılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısı
''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''
Fransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar varFransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar var
O adamdan korkunç savunma !O adamdan korkunç savunma !
Üniversiteli genç kıza iğrenç tacizÜniversiteli genç kıza iğrenç taciz
Kadınlar koğuşunun en zengin ağalarıKadınlar koğuşunun en zengin ağaları
Hollanda'nın pabucu dama atılacak !Hollanda'nın pabucu dama atılacak !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS