Galaxy S8 geliyor ! İlk görüntü geldi

Samsung'un beklenen bombası Galaxy S8'e ait ilk görüntü nihayet internete düştü.

Dışarıya bilgi sızdırmamak için elinden geleni yapan Samsung'un bu çalışmaları ne yazık ki sonuçsuz kaldı. Firmanın amiral gemisi telefonu Galaxy S8'in tasarımını gösteren fotoğrafı ortaya çıktı.

Çerçevesiz bir ekranla geleceği söylenen Galaxy S8'de fiziksel home tuşunun yer almadığı telefonun alt ve üst kısımlarından belli oluyor. Konsept çalışmalarına benzeyen cihaz, kavisli bir ekrana sahip. Alt ve üst kısımalrda ise çerçeve oldukça ince.

Alt kısımda fiziksel ana ekran tuşunun yerine Samsung logosu yerleştirilmiş. Üst kısımda ise fazla bir değişiklik yok. Galaxy S8'in arka kısmında tek lensli kamera kullanılmış. Parmak izi okuyucusunun nerede olacağı ise belli değil.

Galaxy S8’in gerçek tasarımının bu olacağı hakkında Samsung resmi bir açıklama yapmadı.