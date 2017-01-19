GELEN TEPKİLER GÖKBAKAR'A GERİ ADIM ATTIRDI

Gelen tepkiler Gökbakar'a geri adım attırdı

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Recep İvedik 5'in fragmanında tepkilere yol açan Azeri sahnesiyle ilgili Şahan kararını verdi.

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Recep İvedik 5'in fragmanında yer alan Azerbaycanlı boksörün Recep İvedik'ten yumruk yediği sahne, gelen tepkiler üzerine filmden kaldırıldı. Ünlü oyuncu, sosyal medyasından yaptığı açıklamada filmdeki o sahneyle ilgili kimseyi kırmak istemediğini söyleyerek o bölümün filmden kaldırılacağını söyledi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Komedyen ve ünlü oyuncu Şahan Gökbakar ihtiyaç sahibi öğrencilere bin tane palto hediye etti. Oyuncu Şahan Gökbakar'ın Van'a gönderdiği bin palto, polis ekiplerince ihtiyaç sahibi öğrencilere giydirildi.

İHA
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