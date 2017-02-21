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GÖRENLER KAHROLDU ! BİRBİRİNE SARILARAK ÖLDÜLER

Görenler kahroldu ! Birbirine sarılarak öldüler

Uludağ'daki sahipsiz köpek yavruları soğukta birbirine sarılarak öldü.

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Uludağ'da 18 yıldır sahipsiz hayvanları besleyen hayvansever, beslediği köpek yavrularının bir birine sarılarak öldüğünü görünce göz yaşlarına hakim olamadı.

Bursalı hayvansever Şahin Gençal, 18 yıldır Uludağ'daki sahipsiz hayvanları elleriyle besliyor. Haftada iki gün yüzlerce tavuk etini Uludağ'daki sahipsiz hayvanlara götüren Gençal, sadece onları beslemekle yetinmiyor. Sokak hayvanlarının hasta olanlarını da takip edip yanında taşıdığı ecza dolabıyla onları tedavi ediyor. Uyuz olan köpeklere aşını yapan Gençal, başka bir rahatsızlığı olan hayvanları da tedavi ediyor.

Görenler kahroldu ! Birbirine sarılarak öldüler

Yeni doğmuş yavru köpekleri de ölmesinler diye takip eden Gençal, Uludağ'da 3 aydır takip ettiği yavru köpeklerin 3 tanesinin en son yemek vermeye gittiğinde karların altında bir birine sarılarak öldüğünü görünce duygu dolu anlar yaşadı. Gözü gibi baktığı köpeklerin bir birine sarılıp ölmesi hayvanseveri perişan etti. Uzun süre bir birine sarılarak ölen yavru köpeklerin başında bekleyen ve onların üzerindeki karları silen Gençal, "Bu yavruları doğumların dan itibaren takip ediyordum. En son yemek vermeye Uludağ'a çıktığımda keyifleri yoktu, hasta gibiydiler. Bir haftadır aklım onlardaydı. Şimdi gördüm ki gençlik hastalığından bir birlerine sarılarak ölmüşler, üç yavru kardeşin bir birine sarılarak ölmesi beni çok duygulandırdı" dedi.

 

Görenler kahroldu ! Birbirine sarılarak öldüler

İHA
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